El Palacio del Mar premia a Morante, El Cid y al toro 'Vengativo' de Victorino Martín

El Hotel Palacio del Mar ha fallado sus premios taurinos, un elenco de galardones de gran prestigio a nivel nacional que este año tienen entre ... sus triunfadores al Cid, Trofeo Puerta Grande al Triunfador de Cantabria, a Morante de la Puebla, como torero más apreciado por la afición, o al toro 'Vengativo', de Victorino Martín, lidiado en cuarto lugar la tarde del 25 de julio y premiado con la vuelta al ruedo.

A la espera de conocer la fecha exacta de la ceremonia de entrega, que oscilará entre febrero y marzo del próximo año, el evento pasa por ser uno de los más importantes del invierno taurino. La familia Renedo Hormaechea prepara con esmero una cita a la que en su próxima edición estarán convocados dieciséis premiados, toda vez que ninguno de los protagonistas repite galardón, más allá de que el apoderado de Morante, Pedro Jorge Marques, ha sido el ganador del trofeo a la persona más influyente en la trayectoria de un torero.

Premios principales Triunfador en Cantabria Manuel Jesús El Cid

Torero más apreciado por la afición Morante de la Puebla

Trayectoria Talavante

Faena más valiente Damián Castaño

Mejor toro 'Vengativo', de Victorino Martín.

Mejor ganadería La Ventana del Puerto

Aficionada ejemplar Manuela López Escobar.

Mención especial Miura.

Por partes. De entre los de luces, además del de la Puebla y del Cid, triunfador absoluto de la Feria de Santiago, Damián Castaño ha visto reconocida su pelea con Granujito, un encastado toro de Miura al cortó una oreja, Fernando Adrián ha ganado el trofeo a la lidia más completa, Borja Jiménez el de Faena para la Historia, David Galván el premio Arte y Valor, Fortes el del Foro Taurino La Lidia, Trofeo Pedro Romero, Jarocho el de Torero Revelación y el mexicano Bruno Aloi, que a punto estuvo de tomar la alternativa en la última del ciclo, ha sido galardonado como el mejor novillero. Además, Diego Ventura le ganó la pelea sobre el ruedo y se la ha ganado para el jurado a Andy Cartagena como mejor rejoneador del serial.

Un elenco variado, con premios para varios debutantes y en el que, más allá de su actuación este año sobre Cuatro Caminos, también está Talavante, que verá reconocida una trayectoria que ya abarca diecinueve años desde que tomara la alternativa en 2006 en Cehegín.

Los premios, claro, no podían olvidar al protagonista principal sobre el ruedo, el toro. Tras una feria con escasez de animales relevantes, ha sido 'Vengativo', de Victorino Martín, el triunfador como mejor toro, un animal premiado con la vuelta al ruedo y al que el Cid cortó dos orejas. El jurado ha considerado que la mejor ganadería ha sido la de La Ventana del Puerto, que lidió cinco de las seis reses de la tarde del 24 de julio y que permitieron a Marco Pérez salir por la puerta grande. Completa la nómina de hierros triunfadores el de Miura, que recibirá una mención especial tras su vuelta a Cuatro Caminos después de 24 años de ausencia de Santander.

El jurado ha considerado que, para que Morante de la Puebla haya podido desarrollar la gran temporada que lleva, ha sido clave la figura de su apoderado, amigo y confesor Pedro Jorge Marques, que recibirá el premio a la persona más influyente en la trayectoria de un torero. El Palacio del Mar también se acuerda cada año de los aficionados que cada año acuden hasta la capital cántabra. Esta vez, el trofeo Curro Fetén es para Manuela López Escobar, que ha vivido los toros desde pequeña puesto que es hija de profesional taurino y hermana de una gran figura del toreo como la de Julián López 'El Juli'.

Esta tarde, a las 19.00 horas, el jurado de los premios taurinos del Ayuntamiento de Santander, compuesto por miembros del consejo, peñas y medios de comunicación, fallará los trofeos otorgados por el consistorio.