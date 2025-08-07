El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Cid junto al toro Vengativo, de Victorino Martín. Javier Cotera

El Palacio del Mar premia a Morante, El Cid y al toro 'Vengativo' de Victorino Martín

El establecimiento hotelero santanderino falla sus premios un día antes de la reunión del jurado de los galardones del Ayuntamiento

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

El Hotel Palacio del Mar ha fallado sus premios taurinos, un elenco de galardones de gran prestigio a nivel nacional que este año tienen entre ... sus triunfadores al Cid, Trofeo Puerta Grande al Triunfador de Cantabria, a Morante de la Puebla, como torero más apreciado por la afición, o al toro 'Vengativo', de Victorino Martín, lidiado en cuarto lugar la tarde del 25 de julio y premiado con la vuelta al ruedo.

