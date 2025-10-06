El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Patricio Fernández analiza y difunde las novedades en IA en plataformas como YouTube. DM

Patricio Fernández

Experto y divulgador sobre inteligencia artificial
«La gente tiene que entender el enorme potencial de la IA para empezar a usarla»

El experto participará en Santander Inteligencia Artificial (SIA), donde analizará el potencial de esta nueva tecnología y las claves de su adopción

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Una de las claves esenciales para poder acceder al enorme potencial que ofrece la inteligencia artificial en multitud de áreas, desde la personal hasta la ... profesional, es conocer y entender qué es y cómo funciona esta tecnología. Por suerte, existen gran cantidad de información y de expertos que ofrecen una visión tanto panorámica como práctica y técnica de estas herramientas para que la gente pueda empezar a incluirla en su dinámica habitual. En España, uno de los más destacados es Patricio Fernández (Cádiz, 1995), experto y divulgador en inteligencia artificial, que ofrece en sus redes sociales, especialmente en YouTube, contenidos para todo tipo de públicos. Fernández será uno de los ponentes del congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA), que se celebrará en la capital cántabra los días 7 y 8 de este mes, en el que participará con la ponencia 'Vibe Working'.

