La inteligencia artificial es una herramienta cada vez más presente tanto en la vida cotidiana como en el mundo empresarial. dm DM

La IA, un presente con mucho futuro

El congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA) acercará al público esta herramienta fundamental de la mano de destacados expertos los días 7 y 8 de octubre

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:18

En apenas unos años, la inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto técnico reservado exclusivamente a laboratorios especializados y grandes corporaciones tecnológicas para convertirse en una herramienta cotidiana que transforma de manera profunda la vida de millones de personas en todo el mundo. Su uso se ha convertido en alto tan esencial y estratégico como aprender un nuevo idioma o dominar las competencias digitales básicas que hoy se consideran imprescindibles. Para los profesionales, la IA representa una vía directa hacia mejorar su productividad, su eficiencia operativa y potenciar su capacidad de innovación; para las empresas, constituye un factor diferencial en mercados cada vez más exigentes y competitivos; y para los ciudadanos, se ha convertido en una herramienta fundamental para desenvolverse con soltura en un entorno cada vez más digital, diverso y marcado por la ingente cantidad de datos y opciones disponibles en cualquier ámbito de la vida.

MÁS INFORMACIÓN

Ante semejante escenario y conscientes de que quedarse atrás en esta materia no es una buena opción, El Diario Montañés presenta la tercera edición del Congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA), que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Este evento, organizado con la colaboración con el Ayuntamiento de Santander y con el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de Sodercán, reunirá a un total de 14 ponentes de referencia nacional e internacional. El objetivo es mostrar cómo la IA está impactando de forma directa en sectores clave de la economía y de la sociedad como la sanidad, la educación, la industria o los medios de comunicación, y qué oportunidades ofrece para quienes saben integrarla en sus procesos, decisiones y rutinas diarias.

El amplio programa contará con intervenciones como la de Eduardo Ordax, especialista en IA generativa de Amazon Web Services, quien presentará la ponencia 'Agentes AI: una mirada al futuro', o de Begoña López Piedra y Javier León Caballero, representantes de decide4AI, quienes analizarán cómo esta tecnología está revolucionando la toma de decisiones empresariales. Carolina Escribano, Customer Engineering Manager en Google Cloud, hablará de 'El poder de la IA: democratización responsable', mientras que Carlos Solana (Mediapro) y Fernando Belzunce (Vocento) protagonizarán un debate sobre 'Periodismo en la era de la Inteligencia Artificial'. El profesor e investigador Jorge Calvo, por su parte, ofrecerá las claves para comprender el trasfondo técnico y filosófico de la IA. La sesión dedicada a la salud contará con Piero Crespo (Ibbtec) y Marcos López (Idival), quienes abordarán la 'IA al servicio de la medicina: investigación, diagnóstico y terapia'. El SIA ofrece dos modalidades de asistencia, disponibles en ia.eldiariomontanes.es: la estándar (20 euros) y el pase VIP (50 euros), que incluye cóctel y networking.

