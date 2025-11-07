El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado actual de uno de los edificios. Juanjo Santamaría

Igual y Casares escenifican las posturas contrapuestas en torno a La Remonta

El delegado del Gobierno dice que Defensa «ya trabajaba» en medidas para garantizar la seguridad en la zona antes del incendio, sin especificar su contenido

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Que los incendios «han tenido que ser provocados» y que «testigos sitúan a alguna persona en el lugar de los hechos». También que el informe ... de los Bomberos de Santander aconseja la «demolición» de los edificios y que el Ministerio de Defensa «ya trabajaba» –sin especificar en qué– para que ese inmueble, «que no tiene uso desde hace mucho tiempo, no suponga un riesgo tampoco para la seguridad». Y, por último, que espera «que estos hechos que hemos conocido estos días puedan acelerar ese trabajo de negociación para que la finca pueda ser cedida definitivamente al Ayuntamiento, como es la voluntad del Gobierno de España». Es lo que dijo el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en torno a los fuegos en La Remonta y, en general, en torno a la situación de la finca. Poca novedad, porque la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también habló ayer. Y lo que dicen uno y otro demuestra que el tema de la cesión está igual que hace años. Los dos quieren que la ciudad reciba los terrenos, pero Defensa dice que hay que pagar por ellos y el Consistorio los quiere gratis. Es decir, lo mismo que desde un principio.

