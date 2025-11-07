Igual y Casares escenifican las posturas contrapuestas en torno a La Remonta

Que los incendios «han tenido que ser provocados» y que «testigos sitúan a alguna persona en el lugar de los hechos». También que el informe ... de los Bomberos de Santander aconseja la «demolición» de los edificios y que el Ministerio de Defensa «ya trabajaba» –sin especificar en qué– para que ese inmueble, «que no tiene uso desde hace mucho tiempo, no suponga un riesgo tampoco para la seguridad». Y, por último, que espera «que estos hechos que hemos conocido estos días puedan acelerar ese trabajo de negociación para que la finca pueda ser cedida definitivamente al Ayuntamiento, como es la voluntad del Gobierno de España». Es lo que dijo el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en torno a los fuegos en La Remonta y, en general, en torno a la situación de la finca. Poca novedad, porque la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también habló ayer. Y lo que dicen uno y otro demuestra que el tema de la cesión está igual que hace años. Los dos quieren que la ciudad reciba los terrenos, pero Defensa dice que hay que pagar por ellos y el Consistorio los quiere gratis. Es decir, lo mismo que desde un principio.

«El Gobierno de España lleva mucho tiempo intentando dialogar con el Ayuntamiento para la cesión de ese espacio y para que pueda ser de uso y disfrute de todos. Y yo invito al Ayuntamiento a que podamos llegar a un acuerdo. No entiendo cómo no muestra interés en una finca que es estratégica para la ciudad, que puede suponer un gran pulmón verde, espacios dotacionales, culturales, deportivos –no citó las viviendas, de las que habló el Gobierno de Sánchez– y que podríamos estar usando todos los santanderinos y todos los cántabros», dijo Casares, que añadió –y aquí está el asunto– que «naturalmente, esa cesión, como saben, lo dice la ley, no puede ser gratuita». «Creo –concluyó– que es una oportunidad, que este debate al hilo del incendio abre la oportunidad de que el Ayuntamiento muestre una voluntad real de llegar a un acuerdo y de adquirir esa finca».

La discrepancia sigue siendo la misma en el punto clave. Gema Igual repitió lo que ya contó ayer este periódico de fuentes municipales. Que ante el estado de «semiabandono o abandono» de las edificaciones han requerido al propietario para que actúe porque, cuando las cosas están así, «pueden surgir este tipo de situaciones» –por los incendios–. Y que el Consistorio quiere que se pongan los terrenos a disposición de los santanderinos como parque público, pero gratis. Porque –justificó– no hay razón para que los santanderinos tengan que pagar al Gobierno de España por «algo que no va a generar ingresos y que se destinará gratuitamente al disfrute de todos».

En resumen, las mismas posturas que al principio.

Moción de IU

Para que cada uno deje clara su posición, el debate llegará al pleno municipal de noviembre. El concejal de Izquierda Unida, Keruin P. Martínez, ha presentado una moción en la que se solicita que el Ayuntamiento «reinicie el proceso de negociación con los

responsables del Ministerio de Defensa para lograr que la finca de La Remonta pase a ser patrimonio municipal». Porque, explica, «las administraciones, tanto locales como autonómicas y estatales, han utilizado La Remonta como terreno de intercambio político, sin comprometerse con una solución definitiva».

«Después de más de dos décadas –sostiene en su propuesta el edil de IU–, resulta evidente que la situación no es fruto de la casualidad, sino de una falta de voluntad política sostenida». Y añade, en este sentido, dos matices importantes. Uno, de transparencia. «Que se dé cuenta de todo el proceso y de las líneas de actuación en la comisión del pleno correspondiente». Y otro, en cuanto a la decisión final. «Que se abra un proceso de participación para que los vecinos puedan decidir el futuro de la finca».