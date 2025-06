Igual 'invita' a los pescadores a la procesión del Carmen:«El puente estará abierto»

Ángela Casado Santander Lunes, 30 de junio 2025, 18:41 Comenta Compartir

Aunque aún no se ha concretado el día que se reunirán Ayuntamiento, Autoridad Portuaria (APS) y Cofradía de Pescadores –sí será, en principio, esta semana–, ... la alcaldesa, Gema Igual, mantiene la esperanza de que el sector pesquero cambie de opinión y finalmente sí desarrolle la procesión marítima del día del Carmen. Los pescadores se niegan porque el puente levadizo de Raos está roto y lleva casi un año sin abrirse (lo ha hecho en dos ocasiones excepcionales). Por lo que, si no funciona para trabajar, no creen que deba levantarse una de las hojas por la fiesta. Sin embargo, según apunta Igual, la hoja se va a levantar sí o sí el día 16 –el día del Carmen– para que salga un barco que hay dentro y se ha vendido. Por lo tanto, como la hoja «estará abierta», considera que sería«muy triste» que la Virgen no salga aprovechando la circunstancia. «Se abrirá por tercera vez, no solo por la procesión, sino porque también tiene que salir un barco que ha estado en venta, que ya se ha vendido y que tiene que salir. Entonces, estando la hoja abierta, sería muy triste que no salga la procesión de la Virgen del Carmen», expuso este lunes Igual.

La alcaldesa considera que los pescadores tienen «mucha razón» en su posicionamiento en contra de abrir para que salga la Virgen pero no para trabajar, «por eso queremos, cuando les pida que vayan a la procesión, ponerles encima de la mesa qué mejoras podemos tener, entre todos y principalmente el Puerto, para que en este tiempo, mientras se arregla la hoja, puedan estar en las mejores condiciones posibles». También recordó que se está barajando esa opción «más a largo plazo» de sustituir el puente actual, levadizo, por otro fijo que no necesite elevarse. La regidora llama a un acuerdo en el que el Puerto resuelva cuanto antes el problema del puente y los pescadores cedan en el asunto de la procesión, recalcando que no se abriría únicamente para que salga la Virgen. Su posicionamiento es que, en esa reunión que se celebrará esta semana entre las tres partes, la Cofradía vea predisposición del Puerto para cambiar el puente por uno fijo y por hacer más sencillo su día a día con ese compromiso «a corto plazo, de un mes o mes y medio» de realizar un mantenimiento adecuado para que las hojas no fallen, y así se animen a sacar a la Virgen. Pero subraya que «jamás les voy a pedir solo que lleven a la Virgen del Carmen, que sería solucionar un problema, si no solucionan el del día a día, el de su puesto de trabajo y su comida del día a día». Noticia relacionada Vecinos del Pesquero respaldan a los pescadores aunque la procesión peligre Desde que los pescadores se plantaron a mediados de mes y expusieron que no iban a sacar la procesión del Carmen al mar, la alcaldesa se ha reunido con el Puerto, costaleros y partes involucradas por separado, pero su objetivo es reunirse con todos para llegar a esa solución que pasa por el compromiso firme de la APS por resolver los problemas del puente para que los pescadores cambien de opinión y finalmente saquen a la Virgen. En las dos últimas semanas, el sector ha salido a faenar diariamente y ha sido imposible concertar una cita, aunque ya está previsto concretarla para el final de esta semana, a falta de poco más de un semana para la fiesta. La Virgen del Carmen iniciará su recorrido el día 16 a las 12.00 horas por las calles del barrio y será después cuando llegue el momento de embarcar para llevar a cabo la procesión marítima, parte de la festividad que a día de hoy está suspendida por el descontento de los pescadores con el Puerto y con la situación del puente levadizo –una hoja lleva cerca de un año estropeada y, la otra, desde febrero–. Su intención con la reunión no es retomar la procesión, sino que la APS les dé soluciones, ya que muchos se van a descargar a Santoña por los problemas en Santander.

