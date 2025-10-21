Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará

A principios de mes, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, descartaba, por el momento, la reforma del campo del Racing: «Ni siquiera hemos valorado esa ... posibilidad porque no estaba planteada». Se pronunció en una línea similar la semana pasada, cuando el club presentó en sociedad su plan de remodelación y ampliación para los Campos de Sport de El Sardinero. La regidora, que no acudió al acto celebrado en el Centro Botín, insistió en que «no conozco el proyecto» y apuntó que, para llevar a cabo una obra de esas dimensiones, era necesario aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que no está previsto que ocurra hasta 2030.

Ahora suaviza ese rechazo inicial. Aunque sigue defendiendo que no conoce el plan más allá de las recreaciones que se han hecho públicas, este lunes apuntó que espera que a lo largo de esta semana les llegue el proyecto completo para que los técnicos municipales puedan evaluar si es viable o no.

Así, Igual apuntó que espera que en los próximos días se presente formalmente en el Ayuntamiento el proyecto de reforma de los Campos de Sport de El Sardinero, tal como solicitó la semana pasada al presidente del club, Manolo Higuera, con el fin de que los servicios municipales puedan comenzar su análisis técnico, económico y urbanístico «con rigor y seriedad». La alcaldesa asegura que nunca se ha pronunciado «ni a favor ni en contra de una propuesta que el club todavía no ha presentado oficialmente en el Ayuntamiento» y añade que su obligación como alcaldesa es actuar «con responsabilidad y prudencia, garantizando que cualquier proyecto de esta magnitud se estudie de forma completa, documentada y ajustada a la legalidad». Insiste en que no está en contra del proyecto, sino que «siempre he mantenido que no me voy a pronunciar sobre algo que desconozco».

Negativa Igual echó balones fuera a principios de mes y la semana pasada, al insistir en que no conocía el plan

Objetivo Piden el plan para analizar su viabilidad, encaje urbanístico y jurídico y su impacto en la ciudad

Lo que ha solicitado al Racing es el documento completo, con toda la información técnica y económica, para que pueda ser remitido a los diferentes departamentos municipales que deben analizar su viabilidad, su encaje urbanístico y jurídico, y su posible impacto en la ciudad, y emitir un informe completo que precisa mucho tiempo y trabajo. «Los técnicos del Ayuntamiento deben disponer del proyecto en la mano para poder evaluarlo. Hasta ese momento, no es posible hacer una valoración seria ni emitir una opinión fundada», señala.

Respecto a las imágenes que han trascendido del proyecto en los últimos días, Igual aclara que lo que le ha sido mostrado hasta la fecha «se limita a presentaciones gráficas e infografías, sin planos, cifras, presupuestos ni detalles técnicos o urbanísticos. Entiendo que haya personas a las que una infografía les haya resultado atractiva, pero una imagen no es un proyecto».

Actuaciones en marcha

La regidora de la capital cántabra recuerda que el Ayuntamiento está ejecutando actuaciones previstas en el convenio en vigor con el Racing, que suma un total de 2,5 millones de euros de inversión municipal y que ya ha incluido mejoras en la red de saneamiento, agua, electricidad, alumbrado e instalaciones del estadio, por importe de 1,6 millones. También añade que el Presupuesto municipal para 2026 contempla otra partida de medio millón de euros destinada a más obras de mantenimiento. Según continúa, las mejoras estructurales de mayor alcance, como la renovación de la cubierta y las actuaciones de accesibilidad, están planificadas para iniciarse en verano del año que viene, conforme al calendario establecido por los servicios técnicos municipales y trasladado al propio club. «Nuestra responsabilidad es velar por el interés general y por el cumplimiento de la ley. Eso es lo que haremos, como hemos hecho siempre».