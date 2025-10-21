El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión entre el Racing y el Ayuntamiento en abril de 2024, cuando acordaron llevar a cabo mejoras en el campo. DM

Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará

La alcaldesa apuntó que espera que a lo largo de esta semana les llegue la reforma completa que pretende el club para que los técnicos municipales puedan evaluar si es viable o no

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 07:14

Comenta

A principios de mes, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, descartaba, por el momento, la reforma del campo del Racing: «Ni siquiera hemos valorado esa ... posibilidad porque no estaba planteada». Se pronunció en una línea similar la semana pasada, cuando el club presentó en sociedad su plan de remodelación y ampliación para los Campos de Sport de El Sardinero. La regidora, que no acudió al acto celebrado en el Centro Botín, insistió en que «no conozco el proyecto» y apuntó que, para llevar a cabo una obra de esas dimensiones, era necesario aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que no está previsto que ocurra hasta 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    Los sindicatos cifran la huelga en institutos en un 40% y Educación lo rebaja al 24%
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará

Igual suaviza su rechazo inicial al proyecto del Racing para El Sardinero y el Ayuntamiento lo analizará