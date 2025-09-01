Incendiados tres contenedores en una misma noche en Santander

La noche de este domingo al lunes se ha saldado con la quema de tres contenedores en Santander. Los tres incendios han coincidido durante esta ... madrugada y se han repartido también por tres zonas diferentes de la capital cántabra.

La calle Camilo Alonso Vega, la avenida de Los Castros y la bajada de la Media Luna son los puntos en los que se produjeron estos incendios, que provocaron daños severos o totales en los contenedores y que también afectó, al menos, a una furgoneta aparcada en una de estas ubicaciones, según informó el Cuerpo de Bomberos de Santander, que sofocó los incendios.

El Ayuntamiento de Santander, cuestionado por este altercado, señala que «todavía no ha habido ningún detenido», pero que ya se ha puesto en marcha una investigación para dar con el posible autor de los hechos. «Estas cosas no se quedan en el aire y se investigará», apuntan estas mismas fuentes.