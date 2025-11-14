El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Incendio de plumeros en el puente del Pctcan.

Incendio de plumeros en el puente del Pctcan. DM

Un incendio de plumeros sorprende a primera hora de la mañana a los conductores en el puente del Pctcan

Movilizados por el 112, hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos y Policía Local de Santander

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

El fuego llega a zona urbana y un incendio de plumeros ha sorprendido a primera hora de la mañana a los conductores que transitaban por ... el puente del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan), edificado sobre la carretera S-20.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

