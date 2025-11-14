Un incendio de plumeros sorprende a primera hora de la mañana a los conductores en el puente del Pctcan
Movilizados por el 112, hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos y Policía Local de Santander
Santander
Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:33
El fuego llega a zona urbana y un incendio de plumeros ha sorprendido a primera hora de la mañana a los conductores que transitaban por ... el puente del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan), edificado sobre la carretera S-20.
Según cuentan testigos presenciales, la vía no se cortó y los coches han pasado por el túnel «de restos de ceniza y humo en la carretera». Estas mismas fuentes también señalan que el foco ha sido extinguido «muy rápido y que ha sido algo momentáneo». «En menos de veinte minutos ya estaba apagado», añaden.
Según ha indicado el 112 a este periódico, el Centro de Emergencias recibió el aviso pasadas las 07.20 horas y en ese momento movilizó a Bomberos y Policía Local de Santander, para sofocar el fuego y prestar seguridad a la zona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión