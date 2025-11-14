Un incendio de plumeros sorprende a primera hora de la mañana a los conductores en el puente del Pctcan

El fuego llega a zona urbana y un incendio de plumeros ha sorprendido a primera hora de la mañana a los conductores que transitaban por ... el puente del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan), edificado sobre la carretera S-20.

Según cuentan testigos presenciales, la vía no se cortó y los coches han pasado por el túnel «de restos de ceniza y humo en la carretera». Estas mismas fuentes también señalan que el foco ha sido extinguido «muy rápido y que ha sido algo momentáneo». «En menos de veinte minutos ya estaba apagado», añaden.

Ampliar El humo y la ceniza llegó a la carretera. DM

Según ha indicado el 112 a este periódico, el Centro de Emergencias recibió el aviso pasadas las 07.20 horas y en ese momento movilizó a Bomberos y Policía Local de Santander, para sofocar el fuego y prestar seguridad a la zona.