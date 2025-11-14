El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fuego sobre las canteras de Las Caldas pierde intensidad. En detalle, las llamaradas vistas desde Barros, ayer.

El fuego sobre las canteras de Las Caldas pierde intensidad. En detalle, las llamaradas vistas desde Barros, ayer. CAVIA

«Ahí no comienza un fuego porque sí, tiene que ser intencionado»

Tras una noche en la que las grandes llamaradas de Las Caldas del Besaya llamaban la atención en toda la comarca, el fuego desatado en el Dobra se está ciñendo este viernes a una hondonada sobre las canteras

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:41

Comenta

En el valle de Buelna este viernes sigue activo el fuego desatado en la cara oeste del macizo del Dobra, sobre las canteras de Las ... Caldas de Besaya, pero con mucha menos intensidad que en la noche del jueves, cuando las grandes llamaradas en la cumbre del monte llamaban la atención en toda la comarca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  4. 4

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  5. 5 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  6. 6

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  7. 7 El Gobierno atribuye los incendios a Â«desalmadosÂ» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  8. 8

    Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
  9. 9

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  10. 10 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Ahí no comienza un fuego porque sí, tiene que ser intencionado»