«Ahí no comienza un fuego porque sí, tiene que ser intencionado»

En el valle de Buelna este viernes sigue activo el fuego desatado en la cara oeste del macizo del Dobra, sobre las canteras de Las ... Caldas de Besaya, pero con mucha menos intensidad que en la noche del jueves, cuando las grandes llamaradas en la cumbre del monte llamaban la atención en toda la comarca.

Avelino es una de las personas que se hace cada día la senda que une Los Corrales con Cartes y no tendía dudas al respecto: «Es una barbaridad y ahí no comienza un fuego porque sí, tiene que ser alguien intencionadamente y con maldad».

En el trayecto entre Barros y Riocorvo, ya andando o por carretera, la mirada era obligada, no tanto por lo que quedaba, sino por las llamaradas de la noche anterior.

Y es que el fuego se ceñía a primera hora de la mañana a una hondonada sobre las canteras donde el viento ya no impactaba con tanta fuerza y las llamaradas se veían menos intensas.

Desde el Santuario de Las Caldas por la mañana ya se podía ver como el fuego era menos virulento, aunque seguía afectando a los árboles de una cara de la montaña que da a un balneario de aguas termales desde el que no se quitaba ojo al incendio.

«Yo creo que esto ya está medio controlado, como encajonado», decía un habitual al Balneario, que se había acercado al Santuario para poder ver bien lo que abarcaba el fuego a esas horas.

El incendio no queda lejos de las carreteras abiertas por esa ladera para el funcionamiento de las canteras, «con lo que no les costará acercarse, aunque no se ve movimiento por allí».

El que se da por controlado ya es el fuego próximo a la finca de la Jerrizuela, en el monte Orza de Los Corrales.