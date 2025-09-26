Las letras de 'Santander', en El Sardinero, pasan por cirugía El objetivo de los trabajos, según el Ayuntamiento, «es acondicionar el estado de las letras que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo»

Cartel con las letras de 'Santander'colocado frente a la segunda playa de El Sardinero.

Candela Gordovil Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las letras de 'Santander', ubicadas junto a la Segunda playa de El Sardinero, con las que cientos de vecinos y turistas se fotografían ... cuando pasan por allí, van a ser sometidas a 'cirugía'. Los Talleres Municipales del Ayuntamiento retiraron ayer el cartel con el fin de realizar labores de mantenimiento. El objetivo, según informa el propio equipo de gobierno del PP, «es acondicionar el estado de las letras que forman este recurso turístico, que fue instalado en el año 2019 y que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo».

Los plazos que manejan desde el Consistorio es que, una vez sean restauradas, la previsión es que en la segunda quincena de octubre se vuelvan a colocar en su emplazamiento, ubicado en el borde marítimo de la Avenida García Lago. Este letrero fue fruto de una actuación realizada con cargo a los presupuestos participativos y su diseño se elaboró con la misma grafía de la marca Santander Ciudad y con iluminación nocturna. «Durante este tiempo ha sido un escenario recurrente para vecinos y turistas para fotografiarse tras las letras».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión