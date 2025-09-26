El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cartel con las letras de 'Santander'colocado frente a la segunda playa de El Sardinero. Celedonio

Las letras de 'Santander', en El Sardinero, pasan por cirugía

El objetivo de los trabajos, según el Ayuntamiento, «es acondicionar el estado de las letras que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Las letras de 'Santander', ubicadas junto a la Segunda playa de El Sardinero, con las que cientos de vecinos y turistas se fotografían ... cuando pasan por allí, van a ser sometidas a 'cirugía'. Los Talleres Municipales del Ayuntamiento retiraron ayer el cartel con el fin de realizar labores de mantenimiento. El objetivo, según informa el propio equipo de gobierno del PP, «es acondicionar el estado de las letras que forman este recurso turístico, que fue instalado en el año 2019 y que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo».

