Mujeres de Santander se visten de negro para pedir seguridad frente a las agresiones sexistas en las fiestas Roberto Ruiz El Colectivo 8 de Marzo ha celebrado una concentración en la calle Tetuán, que también celebra sanfermines, para protestar por la liberación de 'La Manada' EFE Santander Viernes, 6 julio 2018, 17:34

Medio centenar de personas se han manifestado este viernes en la calle Tetuán de Santander, convocadas por el colectivo feminista Comisión 8 de Marzo, para reclamar que puedan sentirse seguras en la vida cotidiana y, ahora, «especialmente en las fiestas».

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas la portavoz de la comisión, Ana Bolado, que ha señalado que se ha elegido para esta movilización este popular barrio de Santander aprovechando que en él se celebran la fiestas de San Fermín y coincidiendo con el chupinazo que abre hoy los sanfermines de Pamplona.

«No queremos boicotear las fiestas, sino participar recordando a las compañeras de Pamplona y el caso de 'La Manada', que se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres», ha enfatizado Bolado, lamentado la «respuesta» que ha dado la Justicia al comportamiento de los «cinco jóvenes agresores».

Antes de encabezar una marcha que portaba una pancarta con el lema «no es agresión, es violación», Bolado ha destacado que, con esta protesta, en la que la mayor parte de las mujeres vestían camisetas negras, han querido mostrar su preocupación por la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida cotidiana y, especialmente, en las fiestas.

Las mujeres, según Bolado, han conseguido con su lucha leyes que nos protegen, pero «cuando las van a implemetar la Justicia hace unas cosas rarísimas», ha opinado, recordando que «uno de los jóvenes al que han dejado en libertad, lo primero que ha hecho es ir a sacarse el pasaporte, pese a ser europeo y no necesitarlo para viajar por Europa».

En su opinión, este joven ha mostrado que es «capaz de romper lo que dicen los jueces» y, aún así, «se tardan dos semanas en que se vea lo que ha hecho y después de declarar ayer durante dos horas, todavía pasarán una o dos semanas para saber si tiene que volver a la cárcel».

«Estos cinco hombres no se reconocen como maltratadores y abusadores, van a estar en la cárcel y no se van a rehabilitar», ha añadido Bolado, que opina que la sociedad «algo esta haciendo mal», como a su juicio reflejan hechos como el de la mujer que fue asesinada ayer en Madrid, pese a que «su maltratador tenía una orden de alejamiento que no le ha servido de nada a la mujer».

Bolado ha afirmado que este verano se retomará la campaña contra las agresiones machistas en fiestas que se desarrolló el pasado año en más de veinte ayuntamientos de la región, que impulsarán distintas acciones de prevención y concienciación durante los festejos veraniegos.

«Tenemos que poner todos de nuestra parte», ha añadido, matizando que los hombres deben ser solidarios con las mujeres y «distantes con los machistas», para conseguir una «convivencia en la que las mujeres se sientan tan libres como los chicos».