El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos en El Campón, en Peñascastillo, donde se proyectan las 250 viviendas. Juanjo Santamaría

La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal

Las pegas de los técnicos del Ayuntamiento, que piden 25 correcciones en el expediente que impulsa la Consejería, están retrasando la ejecución del proyecto

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:14

Comenta

La Consejería de Fomento se está encontrando con más problemas de los esperados para la creación de 250 viviendas –al menos 200 con algún tipo ... de protección, en principio para destinarse a alquiler social– en una parcela de su propiedad ubicada en El Campón. El departamento que dirige Roberto Media tiene avanzado el proyecto y cuenta con el dinero para levantar los edificios, pero por ahora no puede dar nuevos pasos por las trabas que llegan desde el Ayuntamiento de Santander. Porque los técnicos municipales no están conformes con el contenido del expediente iniciado por Fomento para la revisión puntual del PGOU, que actualmente califica estos terrenos como industriales, no residenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  3. 3

    Los ganaderos que nunca se rinden
  4. 4

    Flores para María Ángeles todos los días del año
  5. 5

    Un año de la explosión de La Albericia
  6. 6

    «El sector del turismo rural está hoy en día tocado de un ala, o hasta de las dos»
  7. 7

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  8. 8

    44 investigadores de la UC, entre los más influyentes del mundo
  9. 9 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  10. 10

    Buruaga maniobra para forzar al PRC a otro pacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal

La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal