La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal

La Consejería de Fomento se está encontrando con más problemas de los esperados para la creación de 250 viviendas –al menos 200 con algún tipo ... de protección, en principio para destinarse a alquiler social– en una parcela de su propiedad ubicada en El Campón. El departamento que dirige Roberto Media tiene avanzado el proyecto y cuenta con el dinero para levantar los edificios, pero por ahora no puede dar nuevos pasos por las trabas que llegan desde el Ayuntamiento de Santander. Porque los técnicos municipales no están conformes con el contenido del expediente iniciado por Fomento para la revisión puntual del PGOU, que actualmente califica estos terrenos como industriales, no residenciales.

El Consistorio ya frenó el plan la pasada legislatura. Al menos 200 de los futuros inmuebles tendrán alguna protección

Como confirmó Media durante el último pleno del Parlamento de Cantabria a preguntas del portavoz regionalista, Pedro Hernando, el Consistorio ha remitido un informe de 22 páginas en el que plantea hasta 25 aspectos a corregir. Preguntado por este asunto, el Ayuntamiento no precisa qué es exactamente lo que no está correcto. Sí señala que se trata de «apreciaciones de carácter técnico». En principio, salvables dentro de un trámite «de complejidad técnica y administrativa» en el que se sigue trabajando con la Consejería, que reconoce que ambas partes han celebrado ya distintas reuniones con la intención de introducir los matices necesarios.

«Más que codo con codo, con el Ayuntamiento de Santander están a codazos», replicó Hernando al consejero. Y le recordó que no es la primera vez que los servicios municipales ponen trabas a la modificación de la calificación urbanística de estos terrenos para crear VPO. La pasada legislatura, durante la etapa de Eugenia Gómez de Diego al frente de la Consejería, el bipartito ya remitió al Consistorio un informe similar, que no se pudo corregir porque en este intervalo se celebraron las elecciones.

«Tenemos el absoluto convencimiento de que este proyecto lo vamos a sacar adelante», defendió Media, que durante su intervención en la tribuna del Parlamento lamentó que su antecesora le recomendara que desistiera de acometer estas viviendas. Que lo veía muy complicado y que lo mejor era que Cantabria devolviera los fondos europeos. Finalmente, esos fondos europeos se están usando para levantar otras promociones de alquiler social sobre fincas que ya estaban disponibles, pero sin renunciar al plan de El Campón a medio plazo, en esta misma legislatura.

De hecho, si a las casi 300 viviendas que ya están en marcha se sumaran las de El Campón, la Consejería ya habría cumplido el compromiso de duplicar el parque público autonómico durante este mandato.

El Gobierno regional compró esta parcela en la legislatura 2003-2007. Intentó sin éxito la construcción de viviendas, entre otros motivos porque el PGOU que se aprobó y después de cayó en los juzgados lo impedía. Por eso la sacó a subasta, pero no hubo interesados. Ahora, si los técnicos no lo impiden, acogerá esas 250 nuevas viviendas.