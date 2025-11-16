El Presupuesto de 2026 no incluye partidas para reparar los galeones de Vital Alsar

El Presupuesto del Ayuntamiento de Santander para 2026 no incluye ninguna partida destinada a reparar los galeones de Vital Alsar, ubicados en la Península de ... La Magdalena, que están muy deteriorados desde hace más de un año y medio. De hecho, el pasado mayo, el Ayuntamiento se vio obligado a vallarlos y a limitar su acceso –se trata de uno de los espacios más turísticos de Santander– para así evitar riesgos. Más allá de la trifulca política entre la oposición y el equipo de gobierno del PP, con acusaciones de «abandonar» las embarcaciones, el asunto no ha avanzado y los galones siguen a la espera de su rehabilitación.

Hay que recordar que dentro del capítulo de inversiones del Presupuesto también hay partidas genéricas en las que no se especifica a qué irá destinado el dinero. Sin embargo, ni la alcaldesa, Gema Igual, ni ningún concejal de su equipo ha avanzado nada sobre una posible restauración de cara al año que viene.

Lo último que se dio a conocer respecto a este asunto es que había una empresa cántabra de restauración de yates (Kateb) que se ofrecía a acometer la obra. De hecho, el pasado 28 de agosto, su propietario, Vicente Abaga, presentó su proyecto en el Ayuntamiento. A día de hoy, no ha recibido ninguna respuesta. Y eso que se ha interesado por el asunto. «No quiero dejar morir este tema. Es importante para la ciudad y creo que se deberían rehabilitar sí o sí», explica Abaga. «Forman parte de nuestro patrimonio», añade. Un argumento que comparte también la Asociación de Vital Asar, que honra la memoria del marino y que ha pedido ya en diferentes ocasiones una «reparación urgente».

Más empresas

La empresa Kateb no es la única interesada en restaurar los galeones. De hecho, tras asegurar a principios de agosto que no había profesionales en España que pudieran reparar las embarcaciones, el Ayuntamiento después explicó que estaba en contacto con tres empresas y que estaba pendiente de que estas presenten sus propuestas para poder llevar a cabo la rehabilitación.

En medio de toda la polémica por el «abandono de los galeones» –así lo criticó la oposición–, durante el Pleno del pasado agosto, el PP sacó adelante –con el apoyo de Vox– una moción con la que querían impulsar un proceso de estudio para «evaluar distintas posibilidades» para proteger el legado del marino santanderino. Entre ellas, mencionó Noemí Méndez, concejala de Cultura, un cambio de emplazamiento para evitar las inclemencias meteorológicas –ahora están junto al mar– o la posibilidad de replicar las embarcaciones. No se sabe nada nuevo por el momento. «Si los hubiésemos dejado agonizar, no hubiesen estado más de cuarenta años en pie», respondió Méndez a las críticas de los grupos de la oposición sobre la falta de mantenimiento en los navíos desde que se convirtieron en un museo al aire libre.