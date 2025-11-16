El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de personas se fotografía con los galeones de Vital Alsar, que están muy deteriorados. Roberto Ruiz

El Presupuesto de 2026 no incluye partidas para reparar los galeones de Vital Alsar

La empresa Kateb presentó su proyecto para restaurar las embarcaciones el 28 de agosto y aún no ha recibido noticias

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:44

El Presupuesto del Ayuntamiento de Santander para 2026 no incluye ninguna partida destinada a reparar los galeones de Vital Alsar, ubicados en la Península de ... La Magdalena, que están muy deteriorados desde hace más de un año y medio. De hecho, el pasado mayo, el Ayuntamiento se vio obligado a vallarlos y a limitar su acceso –se trata de uno de los espacios más turísticos de Santander– para así evitar riesgos. Más allá de la trifulca política entre la oposición y el equipo de gobierno del PP, con acusaciones de «abandonar» las embarcaciones, el asunto no ha avanzado y los galones siguen a la espera de su rehabilitación.

