El PSOE advierte de que rehabilitar el MAS «pasa también por conocer la verdad del incendio»

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, considera que rehabilitar el Museo de Arte Moderno de Santander (MAS) «pasa también por conocer la verdad del incendio» y asumir responsabilidades.

Casares espera que el proyecto básico de rehabilitación «cumpla con todos los requisitos para su visto bueno» y ha trasladado al Gobierno de Cantabria la necesidad de recuperar «cuanto antes» un edificio que es símbolo cultural de Santander».

Tras la presentación por parte de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, del proyecto básico de rehabilitación, Casares ha recordado que han pasado nueve meses ya desde el «fatídico» incendio en un museo «con un valor patrimonial de 120 millones de euros» que «alberga» y «representa» una parte muy importante de la historia y la cultura local.

No obstante, el edil critica que Igual «haya renunciado a conocer la verdad» sobre el incendio del MAS, como, en su opinión, demostró el pasado 13 de agosto cuando «bloqueó» la comparecencia en comisión de las dos empresas encargadas de las labores de mantenimiento y seguridad del museo durante las obras. El portavoz socialista teme que detrás de la comparecencia denegada «se esconda algún motivo que pone en entredicho la versión oficial, porque de lo contrario no tiene sentido no dejarles hablar».

Según subraya Casares, «aún no se tiene ninguna certeza de lo que ocurrió, de por qué ocurrió, si se podría haber evitado y dónde acaban las responsabilidades».

«El equipo de gobierno del PP ha dado su versión de lo ocurrido y ha valorado sancionar a estas empresas por los hechos ocurridos, como han reconocido hoy otra vez, pero impide que éstas puedan dar sus explicaciones y valoraciones a los representantes municipales de los santanderinos en la oposición» crítica el portavoz socialista.