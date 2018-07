El refuerzo de las rutas a las playas entra en vigor con una acogida desigual Los autobuses articulados estrenaron ayer su nuevo recorrido y atravesarán el centro y el entorno de las playas. / Sane Algunos usuarios dicen que el cambio es «pan para hoy y hambre para mañana», mientras que otros están satisfechos DM . Santander Lunes, 2 julio 2018, 07:26

«Esto es pan para hoy y hambre para mañana», se quejaba Marisa Cuevas en alusión a la decisión del Ayuntamiento de Santander de reforzar el acceso a las playas y su entorno en verano con los nuevos autobuses articulados, que en la época de estío funcionarán como autobuses convencionales, conectando Cazoña y El Sardinero por el centro.

El Ayuntamiento de Santander, duramente criticado por la implantación del MetroTus, sistema que funciona en la ciudad desde el pasado 1 de febrero, ha aprovechado los nuevos horarios del verano para hacer modificaciones en sintonía con algunas de las demandas reclamadas por los vecinos, unos cambios que se anunciaron el pasado viernes, poco antes de la movilización de la Plataforma Transporte Santander en contra del nuevo modelo.

Pilar se baja de uno de los articulados convertidos en autobús convencional con destino a la Primera Playa y no se muestra muy satisfecha: «Esto tenía que ser todo el año, no sólo en verano y para las playas, aunque no sabemos qué pasará en septiembre. Los autobuses articulados tenían que funcionar todo el año como autobuses regulares», reclama, al tiempo que se queja de la escasa información sobre los cambios. «Yo he venido en este articulado porque lo leí en el periódico, pero venía vacío porque la gente no se ha enterado. En cambio, en el 1 van como sardinas».

«Esto son dos días, después seguirá igual. Lo hacen por los turistas, no por los que vivimos aquí» María

Poco antes Marisa Cuevas, sombrilla en mano, no levantaba el pie de la crítica al MetroTus, ni siquiera por la incorporación de los articulados a su recorrido tradicional. «Esto son dos días, después todo seguirá igual. Ahora están haciendo lo que hemos tenido siempre, todos los veranos, pero lo hacen por los turistas no por los que vivimos aquí».

«Me parece perfecto, sobre todo para las personas mayores porque nos desorientamos» Pilar de la Lastra | Usuario

En la misma línea se pronuncia Feli, que prefiere no dar cuenta de su apellido. «Mira, el que va al Camping dice que vendrá dentro de una hora, pero qué servicio es este, qué servicio estamos dando al turista y a los santanderinos», se queja. «Los que van a Valdenoja, que son el 1 y el 2, antes llegaban cada diez o quince minutos, y ahora tardan 20 o 40 y viene uno seguido del otro. Por eso nos manifestamos, queremos que todo sea como anteriormente. No sé si lo conseguiremos, pero vamos a continuar dando la vara», confiesa reivindicativa.

«Bienvenidos sean estos autobuses grandes para venir a la playa de El Sardinero» Pedro García | usuario

Pero no todo son críticas. Pilar de la Lastra, una mujer mayor que se desplaza de la calle Isabel II a las playas de El Sardinero, aplaude que los autobuses articulados la traigan directamente al arenal. «Me parece perfecto, sobre todo para las personas mayores, porque de lo contrario nos desorientamos. Los jóvenes tienen aplicaciones en el móvil que les informan pero nosotros nos equivocamos con frecuencia, así que creo que ha sido muy buena idea».

«Bienvenidos sean estos autobuses grandes en verano para venir a la playa», enfatiza Pedro García, también complaciente con que incorporarlos al recorrido por la zona centro. Según el refuerzo introducido por el servicio municipal de transportes urbanos (TUS) los articulados partirán de la plaza de Manuel Llano y concluirá en el intercambiador del Sardinero, pasando por la calle Leonardo Torres Quevedo, el intercambiador de Valdecilla, el centro de la ciudad y la avenida de Reina Victoria.

De esta manera se complementan el resto de líneas que dan también servicio a las playas, entre ellas, las número 1 y 2, con las que compartirán buena parte del recorrido los vehículos articulados.

Además se refuerzan algunas líneas. En el caso de la línea 3, de Peñacastillo, llegará hasta el intercambiador del Sardinero en todos sus servicios, pasando por el centro y la avenida de Reina Victoria. La línea 14 (Pctcan-Valdecilla-Barrio Pesquero-Estaciones) se prolonga hasta la playa de Los Peligros en las horas de afluencia de usuarios a las playas. También amplían sus recorridos las líneas 5C1 y 5C2, que llegarán hasta la plaza de Italia en todos sus servicios.