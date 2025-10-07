El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos taxis esperan clientes en la parada que hay junto a la estación de Renfe de Santander. Juanjo Santamaría

El reglamento que permitirá crear licencias temporales de taxi se aprobará en un mes

Esta herramienta está pensada para ampliar la flota de vehículos en las temporadas con más población en la ciudad, sobre todo en verano

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El Gobierno de Cantabria aprobó hace algo más de un año el decreto del taxi, una nueva norma que incluye, entre las novedades, la posibilidad ... de que los ayuntamientos turísticos puedan crear licencias temporales para las temporadas de más demanda –el verano, fundamentalmente–. Pero, una vez el Ejecutivo hizo su parte, quedó en las manos de los consistorios que cada uno redactase un reglamento municipal que diera cabida a estas novedades. Aunque la intención de los taxistas de Santander era que la norma hubiera entrado en vigor el pasado verano –el que acaba de terminar–, el texto no estuvo listo a tiempo. Ahora está a punto y la previsión es que en un mes esté aprobado este nuevo reglamento municipal.

