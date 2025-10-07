El reglamento que permitirá crear licencias temporales de taxi se aprobará en un mes

El Gobierno de Cantabria aprobó hace algo más de un año el decreto del taxi, una nueva norma que incluye, entre las novedades, la posibilidad ... de que los ayuntamientos turísticos puedan crear licencias temporales para las temporadas de más demanda –el verano, fundamentalmente–. Pero, una vez el Ejecutivo hizo su parte, quedó en las manos de los consistorios que cada uno redactase un reglamento municipal que diera cabida a estas novedades. Aunque la intención de los taxistas de Santander era que la norma hubiera entrado en vigor el pasado verano –el que acaba de terminar–, el texto no estuvo listo a tiempo. Ahora está a punto y la previsión es que en un mes esté aprobado este nuevo reglamento municipal.

En Santander hay actualmente 230 licencias –y taxis– y será el Ayuntamiento quien determine, cada año, cuántas temporales dará, en función de la estimación de usuarios que hagan para temporadas como verano o Navidad. Este estudio se hará ya de cara al próximo verano porque, una vez que el reglamento se apruebe, aún tiene que pasar por el Pleno, exposición pública, el BOC y una larga tramitación que dejará muy poco margen para que haya licencias temporales esta Navidad.

Para pedir licencia temporal tendrán preferencia las personas que ya sean titulares de una licencia ordinaria de taxi. En caso de que durante el concurso quede alguna vacante, también podrán acceder a ellas los taxistas que trabajen como asalariados o incluso personas ajenas al sector.

La otra gran novedad del decreto –que estará en este nuevo reglamento municipal– tiene que ver con el traspaso de las licencias una vez que el taxista se jubile o cese la actividad por cualquier otro motivo. Hasta ahora, para 'vender' la concesión, el nuevo propietario tenía que haber estado al menos un año trabajando para el anterior titular, pero este requisito se ha suprimido.

Desde el sector destacan el «buen entendimiento» con el Ayuntamiento y la presidenta de la Asamblea de Taxistas de Santander y Cantabria, Pilar Terán, apunta que los retrasos para su puesta en marcha se deben más a «problemas para cuadrar las agendas y reunirnos que a falta de acuerdo». «Esperamos que para finales de este mes o, como mucho, los primeros días de noviembre, esté listo. Las negociaciones han avanzado sin problemas y, cuando no hemos estado de acuerdo, se nos ha explicado el por qué y se nos han dado soluciones», apunta sobre las reuniones desarrolladas durante el último año con el Ayuntamiento. De hecho, esta misma semana tenían una reunión que se han visto obligados a retrasar por esas dificultades para cuadrar agendas.