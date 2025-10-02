El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La calle Daoiz y Velarde es una de las incluidas en la Zona de Bajas Emisiones Juanjo Santamaría

Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes

La Comisión de Desarrollo Sostenible da el visto bueno al texto que incluye seis propuestas del PRC

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:19

El Ayuntamiento de Santander tiene hasta finales de año para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Al igual que el resto de ... municipios de más de 50.000 habitantes, ya que así lo exige la Unión Europea –al principio marcó como fecha límite 2023, pero amplió el plazo porque muchas ciudades no llegaron a tiempo–. Por eso, a pesar de que en un primer momento el equipo de gobierno del PP no era partidario de implantar esta norma, no le queda otra opción si quiere conservar las ayudas europeas y al transporte público. Bajo esa premisa, siguen dando pasos hasta que por fin se haga realidad. Este jueves, la Comisión de Desarrollo Sostenible votó las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la oposición –solo se aceptaron seis del PRC de las treinta presentadas–. Estas, se incluyen al texto definitivo que será debatido y aprobado en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes.

