Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes

El Ayuntamiento de Santander tiene hasta finales de año para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Al igual que el resto de ... municipios de más de 50.000 habitantes, ya que así lo exige la Unión Europea –al principio marcó como fecha límite 2023, pero amplió el plazo porque muchas ciudades no llegaron a tiempo–. Por eso, a pesar de que en un primer momento el equipo de gobierno del PP no era partidario de implantar esta norma, no le queda otra opción si quiere conservar las ayudas europeas y al transporte público. Bajo esa premisa, siguen dando pasos hasta que por fin se haga realidad. Este jueves, la Comisión de Desarrollo Sostenible votó las enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la oposición –solo se aceptaron seis del PRC de las treinta presentadas–. Estas, se incluyen al texto definitivo que será debatido y aprobado en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes.

Tal y como adelantó la alcaldesa, Gema Igual, el pasado junio, esta ordenanza solo afectará a coches de más de veinte años y al Ensanche. Es decir, «la calle Ataúlfo Argenta y las que van desde la plaza de Pombo hasta Puertochico», explicó entonces la alcaldesa. La zona afectada por la ZBE quedará delimitada por la calle Lealtad, Paseo de Pereda, Casimiro Sainz, Santa Lucía y Guevara. Así, no podrán entrar coches clase A, que son vehículos de más de 20 años de gasoil y de más de 25 en el caso de los de gasolina y que no sean residentes en la zona delimitada.

Enmiendas aceptadas

Las únicas enmiendas que se han aprobado son las que presentó el PRC. Una de ellas tiene que ver con el artículo 14, que reconocía exenciones para residentes en la ZBE antes de la entrada en vigor de la norma, pero excluía a los empadronados con posterioridad. Ahora, la regla va a incluir a los vehículos de personas empadronadas dentro del ámbito territorial de la ZBE, con independencia de la fecha de empadronamiento, «en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, o vehículos a nombre de la empresa, siempre que dichos vehículos estén dados de alta en padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento.

Otro de los puntos que pedía el PRC y que ha sido aceptado tiene que ver con las cámaras que controlarán el seguimiento de la nueva norma. Y es que, para estar al tanto de que todo funcione correctamente, se instalarán once cámaras de entrada en la docena de calles afectadas y otras tantas de salida, por lo que, si hay algún vehículo que no cumple con la nueva medida, será fotografiado y sancionado con una multa de 200 euros que se reducirá a la mitad por pronto pago –100 euros–. Tras la enmienda del PRC, ahora estas cámaras «deberán cumplir estrictamente con la normativa de protección de datos». También se estima íntegramente la alegación al artículo 5, que no incluía el principio de igualdad territorial ni social. Hay más. El equipo de gobierno del PP ha estimado por completo la modificación del artículo 1, que no incorporaba objetivos de equidad social ni refuerzo del transporte público.

La norma, que da un margen de 30 minutos a los conductores para entrar y salir en caso de no poder aparcar en un parking, se estableció en base a los cincuenta sensores que se desplegaron por la capital cántabra para recopilar datos de tráfico y contaminación. En total, se pusieron en marcha diez estaciones para medir la calidad del aire y cuarenta sensores de ruido (sonómetros).

Este jueves, en la Comisión de Economía, también se acordó que las ordenanzas fiscales para el año que viene se debatirán también en el pleno extraordinario. La ciudad seguirá con las tasas congeladas, excepto el agua y el alcantarillado que suben con el IPC. Además de la irrupción del 'tasazo'.