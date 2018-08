Santiago Recio se ofrece ahora «encantado» para ir en la próxima lista del PP en Santander Santiago Recio, durante una intervención en el Parlamento. / Celedonio Martínez Cantabria Uno de los principales rivales de Sáenz de Buruaga, y quien demandó al partido, dice que «nació en política con el PP» y aspira a irse de ella «con él» VIOLETA SANTIAGO Santander Sábado, 11 agosto 2018, 07:56

El Santiago Recio que, en pleno fragor de la campaña de primarias para el XII Congreso del PP, declaró que el que perdiera «se murió y se va para casa». El diputado que fue uno de los principales sostenes del expresidente Ignacio Diego cuando este cayó derrotado contra María José Saenz de Buruaga. El que organizó una rebelión de alcaldes contra la nueva presidenta del partido. El que presentó una demanda civil para pedir que se anulara el Congreso. El Recio que forma parte del grupo de parlamentarios que no se pone a las órdenes de la dirección popular. Ese Santiago Recio se ofreció este viernes al PP de cara a las próximas elecciones. «Soy del PP, nací en política con el PP y me iré de la política con el PP. Si Gema (en referencia a la alcaldesa de Santander, Gema Igual) se presenta y quiere que yo vaya con ella, encantado. Y si no se presenta, pues lo sentiré». Un giro de 180º para alguien que lleva 23 años en la política activa y que, a sus 61, ve peligrar su trayectoria con sus siglas de siempre.

Recio entró en la vida pública en 1995, como concejal del Ayuntamiento de Santander amparado por Gonzalo Piñeiro, si bien en los primeros tiempos simultaneó su cargo con su trabajo en el negocio de la familia de su esposa, Frutas Espinosa. Pronto se convirtió en el hombre fuerte del Ayuntamiento en los barrios de la ciudad y ejerció como edil 18 años consecutivos (más de cuatro legislaturas) con distintas responsabilidades, lo que le dio un profundo conocimiento del municipio. Dimitió en 2013, «por desgaste», según explicó a mitad de un ciclo con Íñigo de la Serna.

Acto seguido, se incorporó al equipo de Samuel Ruiz (otro exconcejal de Santander) en la Delegación del Gobierno y, poco después, fue nombrado director general de Turismo del Gobierno presidido por Ignacio Diego. Desde 2015, es diputado en el Parlamento regional.

Hace meses que se rumoreaba que Ciudadanos le rondaba para convertirle en cabeza de cartel en Santander. Este viernes se lo preguntó Claudio Acebo en una entrevista en 'Teiba FM' y él respondió con una larga cambiada, diciendo que sabe que hay «gente que valora» su trabajo, pero que no había hablado «de su futuro con nadie». En este contexto se produjo su ofrecimiento a Gema Igual.

Eso sí, a la hora de postularse indicó que no reniega de nada de lo hecho desde principios de 2017 contra la organización de Joaquín Costa: «Cada uno viaja con su maleta. No me arrepiento en absoluto. Uno asume las consecuencias para lo bueno y para lo malo», indicó.

Tampoco cree que el fallo judicial a favor de la dirección del partido le deje sin argumentos sobre lo que ocurrió en el último Congreso porque, según reiteró, «en el cuerpo de la sentencia» se dice que hay cuestiones probadas sobre lo denunciado «y hay un acta de la vista en la que se ve claramente qué es lo que ha pasado. Hay cosas que no son ilegales pero son inmorales», aunque la jueza «no lo considere suficiente para anular un Congreso». Recio señaló que cree «que la inmensa mayoría» (de alcaldes, por ejemplo) aspira a seguir su vida política en el PP».