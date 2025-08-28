El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del juzgado Sol-

La tercera subasta de los antiguos juzgados de Sol vuelve a quedar desierta

Á. C.

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

La subasta de los antiguos juzgados de la calle Sol vuelve a quedar desierta por tercera vez. La última puja comenzó el pasado 19 de ... julio con una rebaja del 15% - el precio inicial era de 1.280.297 euros- y un plazo de 20 días hábiles para la presentación de ofertas. Sin embargo, este inmueble parece que no suscita interés entre los posibles compradores. Por el momento, el Gobierno de Cantabria -propietario del inmueble- no ha decidido si volverá a sacarlo a la venta con otra rebaja o esperar más tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander
  10. 10 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La tercera subasta de los antiguos juzgados de Sol vuelve a quedar desierta

La tercera subasta de los antiguos juzgados de Sol vuelve a quedar desierta