La tercera subasta de los antiguos juzgados de Sol vuelve a quedar desierta

La subasta de los antiguos juzgados de la calle Sol vuelve a quedar desierta por tercera vez. La última puja comenzó el pasado 19 de ... julio con una rebaja del 15% - el precio inicial era de 1.280.297 euros- y un plazo de 20 días hábiles para la presentación de ofertas. Sin embargo, este inmueble parece que no suscita interés entre los posibles compradores. Por el momento, el Gobierno de Cantabria -propietario del inmueble- no ha decidido si volverá a sacarlo a la venta con otra rebaja o esperar más tiempo.

El edificio, que tiene una superficie de 736 metros cuadrados y está ubicado en el número 28 de la calle del Sol, en la esquina con Lope de Vega, salió a subasta por primera vez en 2016 por 1,47 millones de euros. La segunda puja tuvo lugar el pasado junio, que también quedó desierta, por 1,5 millones. Tiene cuatro plantas y fue la antigua residencia de la familia López Dóriga. Actualmente, el edificio está descuidado, con grafitis, ventanas tapiadas, además de manchas de humedad en las paredes.

La subasta de este edificio forma parte del proceso del Gobierno de Cantabria para la reordenación de sus sedes administrativas.