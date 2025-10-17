Las terrazas en otras ciudades: de las 22.30 horas en Bilbao a las 02.30 en Gijón

Para juzgar cualquier asunto es necesario siempre contar con algo de contexto. Por eso para valorar el borrador de la ordenanza de terrazas de Santander ... es conveniente primero conocer qué están haciendo los vecinos de las comunidades limítrofes. De un vistazo a seis ciudades cercanas, la primera conclusión es que el panorama es de lo más heterogéneo. Las hay más restrictivas, como Bilbao y San Sebastián, y más permisivas, como Oviedo y Gijón. Entre estas cuatro se encuentran los extremos, pues si en Bilbao los horarios de estos espacios de ocio están limitados a las 22.30 horas en los meses de invierno y en los días laborables, en Gijón pueden permanecer abiertos hasta las dos y media de la madrugada los fines de semana de verano. Santander, que pretende establecer como límite las doce y media de la noche para todos los días del año –con la excepción de las fiestas de Semana Grande– se posiciona en un solitario término medio, con todo lo que ello conlleva.

Si bien en País Vasco la apuesta es clara por orientar el ocio nocturno hacia la cultura europea, en que no se alargan tanto las noches –o al menos no las de los días laborables–, en Asturias, tanto Oviedo como Gijón parecen defender una política en que se mantiene intacta la costumbre latina de prolongar la copa de última hora.

Otras normativas Bilbao De domingo a jueves, y del 1 de octubre al 31 de mayo, el horario de cierre sería a las 22.30 horas. En verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, sería hasta las 23.30 horas. En viernes, sábados y vísperas de festivos, en invierno, hasta las 23.30 horas y en verano hasta las 00.30.

San Sebastián La normativa de San Sebastián fija cierres a las 22.30 horas, de domingo a lunes, y a las 00.00 en viernes, sábados y víspera de festivos. En verano (abril a octubre) se alarga media hora entre semana y una el fin de semana.

Oviedo Del 1 de abril al 31 de octubre cerrarán a la 01.00 los días laborables y a las 02.30 las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos. En invierno, del 1 de noviembre al 31 de marzo, hasta las 23.00 entre semana y hasta las 01.00, el resto.

Gijón En horario ordinario, del 1 de octubre al 30 de abril, cerrarán a las 01.00, de domingo a jueves, y a las 02.00 los viernes, sábados y vísperas de festivos. En verano, hasta las 01.30 entre semana y hasta las 02.30 los fines de semana.

La Coruña Cierran a las 23.30 horas, entre semana, del 1 de octubre al 30 de abril, y a las 00.30 horas los fines de semana. En mayo, junio y septiembre, a las 00.30 entre semana y a las 01.30 el resto. Yen julio y agosto, a las 02.30 horas.

Valladolid En invierno cierran a las 23.00 horas, entre semana, y a las 01.00 los fines de semana. En verano (1 de abril a 31 de octubre), cerrarán a las 01.00 en laborables y a las 02.30 horas las noches del viernes, sábado y víspera de festivos.

En un caso y en otro siempre hay alguien que defiende la medida. En el primero son los vecinos, que ven reducido el ruido en la calle, y en el segundo los hosteleros, que ven cómo pueden seguir exprimiendo el negocio hasta altas horas. Por eso el Ayuntamiento de Santander va a encontrarse con la oposición de unos y de otros; porque en ese punto medio, que parece no decantarse hacia ningún lado, sólo puede cosechar el descontento de todos. El de los empresarios, que consideran que perderán dinero, y también de los vecinos, que no consideran que la Alcaldía haya sido valiente para terminar de una vez por todas con un problema de ruidos que vienen denunciando desde hace años.

Un horario para todos los días

Santander innova también a la hora de homogeneizar horarios para todos los días del año. Es una de las pocas ciudades del entorno que plantea un único tope de cierre para invierno y para verano, para los días laborables y para festivos y fines de semana. Nadie alrededor plantea así las cosas. Todos, sin excepción, diferencian entre los meses de invierno y los de verano para establecer dos bloques en el año en que los horarios varían un poco. La mayoría alargan la hora de cierre desde la entrada de la primavera y hasta el otoño. Es más, en el caso de Oviedo hace una tercera clasificación en que diferencia más aún en los meses de julio y agosto, en que prolonga el cierre hasta las dos y media de la madrugada. En Santander sólo se hace una diferencia en Semana Grande, en la práctica, serán tan sólo diez días en que las terrazas podrán cerrar a las dos y media de la madrugada.

En lo que todos coinciden, en mayor o menor medida, es en la cuantía de las sanciones, que pueden partir de los 150 euros y encarecerse hasta los 3.000. También exigen requerimientos similares en cuanto al espacio que el mobiliario debe ocupar en las aceras e incluso en la homogeneidad estética del mismo, para que el paseo por la ciudad no se convierta en un mosaico de mesas y sillas de diferentes colores y estilos.

Los vecinos de Santander afectados por esta problemática aprueban el régimen sancionador que contempla el nuevo texto, pero también temen que no se supervisen bien las normas, «como hasta ahora». «Todas esas cosas las suelen poner y queda muy bonito. Pero también hay sanciones en la ordenanza que rige actualmente, la de 2013, y hay mucha permisividad». Aún habrá que esperar para ver cual es el texto definitivo que se aprueba, previsiblemente, para la próxima primavera.