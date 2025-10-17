El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una terraza en Bilbao, una de las ciudades que presentan horarios más restrictivos. Yvonne Iturgaiz

Las terrazas en otras ciudades: de las 22.30 horas en Bilbao a las 02.30 en Gijón

Santander defiende un término medio, que fija el cierre a las doce y media de la noche para cualquier día del año, y que no contenta ni a los vecinos ni a los empresarios del sector

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:15

Para juzgar cualquier asunto es necesario siempre contar con algo de contexto. Por eso para valorar el borrador de la ordenanza de terrazas de Santander ... es conveniente primero conocer qué están haciendo los vecinos de las comunidades limítrofes. De un vistazo a seis ciudades cercanas, la primera conclusión es que el panorama es de lo más heterogéneo. Las hay más restrictivas, como Bilbao y San Sebastián, y más permisivas, como Oviedo y Gijón. Entre estas cuatro se encuentran los extremos, pues si en Bilbao los horarios de estos espacios de ocio están limitados a las 22.30 horas en los meses de invierno y en los días laborables, en Gijón pueden permanecer abiertos hasta las dos y media de la madrugada los fines de semana de verano. Santander, que pretende establecer como límite las doce y media de la noche para todos los días del año –con la excepción de las fiestas de Semana Grande– se posiciona en un solitario término medio, con todo lo que ello conlleva.

