El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de vecinos en la primera concentración en contra del aparcamiento en Mataleñas, a mediados de agosto. Roberto Ruiz

Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»

La agrupación se opone al plan del equipo de gobierno del PP de Santander que, aunque elimina las autocaravanas, mantiene más «plazas para coches en un espacio natural»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Fue el pasado 25 de septiembre cuando la alcaldesa, Gema Igual, anunció su intención de dar marcha atrás y descartar el proyecto para construir ... un aparcamiento para treinta autocaravanas en Mataleñas. Su intención es tramitar el proyecto para no perder los 800.000 euros de fondos europeos –la actuación cuesta 1,3 millones–, pero solo podrán estacionar turismos. Así se lo transmitió ese mismo día 25 a la Comisión para la Protección de Mataleñas, que se oponía al proyecto, y que quedó con Igual en que responderían a su propuesta en el plazo de una semana. Sin embargo, el plan aún sigue en el aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»

Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»