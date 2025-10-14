Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»

Fue el pasado 25 de septiembre cuando la alcaldesa, Gema Igual, anunció su intención de dar marcha atrás y descartar el proyecto para construir ... un aparcamiento para treinta autocaravanas en Mataleñas. Su intención es tramitar el proyecto para no perder los 800.000 euros de fondos europeos –la actuación cuesta 1,3 millones–, pero solo podrán estacionar turismos. Así se lo transmitió ese mismo día 25 a la Comisión para la Protección de Mataleñas, que se oponía al proyecto, y que quedó con Igual en que responderían a su propuesta en el plazo de una semana. Sin embargo, el plan aún sigue en el aire.

El colectivo envió a la regidora una primera respuesta la semana pasada anunciando que no estaban de acuerdo con su idea y le planteaban otra alternativa. A pesar de que reconocen mejoras en esa modificación –se eliminan las plazas de autocaravanas– no están de acuerdo con «los muros de hormigón que recoge la actuación, el asfaltado y las nuevas plazas para vehículos en un espacio natural», apunta Concha Calzada, una de las portavoces de este colectivo. Hay que recordar que el proyecto debe estar finalizado el 30 de junio del año que viene.

Sin embargo, no se tomará una decisión hasta este viernes, día en el que se nombrará a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Cueto –la única lista que se presenta está vinculada a la Comisión–. En esa reunión, se presentará el proyecto reformulado a los vecinos. «Nuestra prioridad siempre ha sido que los residentes sean los primeros en conocer el plan. Pero como los tiempos estaban establecidos, quisimos enviárselo también al Ayuntamiento. Y queremos dialogar».

A pesar de que agradecen ese cambio de criterio de la alcaldesa respecto al planteamiento inicial, no lo ven suficiente. «Plantea una carretera de doble circulación, mantiene los muros, aunque sean más bajos, las plazas para coches... No tiene sentido todo eso en un espacio natural», añade. Desde la Comisión tampoco entienden que a 500 metros de la zona se esté realizado la obra para acometer un bosque urbano en la avenida Doctor Madrazo, con una inversión de casi 530.000 euros. «Y en una zona que ya es natural, como la de Mataleñas, se quiere meter asfalto y hormigón».

El plan de Igual

El planteamiento del equipo de gobierno del PP es avanzar con la licitación y una vez concluya ese proceso, se realizará un modificado del proyecto, que supondría la eliminación de las treinta plazas de aparcamiento de autocaravanas contempladas, y se destinaría toda la zona a estacionamiento para turismos. Eso es lo que se transmitió en la reunión de finales de septiembre a los vecinos.

Además, el ancho de la plataforma del proyecto previsto en esa zona se reduciría ligeramente, y se incluirían dos líneas de aparcamiento, que podrían añadir nuevas plazas de estacionamiento a la zona. A juicio de la alcaldesa, la reordenación «sigue contemplando la demanda vecinal para acondicionar un camino peatonal, se daría continuidad al vial público hasta su conexión con Inés Diego de Noval, y se mantendría la zona de aseos para uso público gratuito y a disposición de los visitantes de la zona». Un extremo con el que no parecen estar del todo de acuerdo los vecinos ya que creen que un espacio natural como ese «no debería tocarse». Por último, el equipo de gobierno del PP considera que la nueva propuesta ofrece «mayor conectividad al barrio de Cueto», ya que, se da salida a los vehículos en doble dirección hacia el barrio Bellavista, y se da servicio tanto a viviendas y negocios del entorno como a dotaciones.