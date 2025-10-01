El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asun Arabaolaza, con la vicepresidenta de la asociación de vecinos, Virginia Pérez, recogiendo el pasado febrero la biblioteca, tras su cierre. Alberto Aja

Los vecinos de San Román registran 1.400 firmas para exigir una nueva biblioteca

El pueblo administró sus propias instalaciones hasta principios de año, cuando la vecina que lo gestionaba desinteresadamente se jubiló

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:43

Asun Arabaolaza gestionó desinteresadamente la biblioteca de San Román durante 29 años. Eran unas instalaciones localizadas en la planta superior de las antiguas escuelas y ... las administraban los propios vecinos, al margen de la red municipal. Pero, con algún que otro achaque, el pasado febrero llegó el momento de la 'jubilación' de Arabaolaza, que ya llevaba más de una década retirada de su profesión oficial, la enseñanza. Desde entonces, los casi 900 socios con los que contaba esta biblioteca no tienen ningún espacio en su pueblo donde ir a recoger libros o donde hacer charlas con autores. Y están tratando de ponerle remedio. Por eso, esta semana han registrado en el Ayuntamiento 1.400 firmas de vecinos de la localidad -hay en torno a 14.000 habitantes- para exigir que se les habilite una nueva biblioteca y que, ahora sí, esté dentro de la red municipal.

