Los vecinos de San Román registran 1.400 firmas para exigir una nueva biblioteca

Asun Arabaolaza gestionó desinteresadamente la biblioteca de San Román durante 29 años. Eran unas instalaciones localizadas en la planta superior de las antiguas escuelas y ... las administraban los propios vecinos, al margen de la red municipal. Pero, con algún que otro achaque, el pasado febrero llegó el momento de la 'jubilación' de Arabaolaza, que ya llevaba más de una década retirada de su profesión oficial, la enseñanza. Desde entonces, los casi 900 socios con los que contaba esta biblioteca no tienen ningún espacio en su pueblo donde ir a recoger libros o donde hacer charlas con autores. Y están tratando de ponerle remedio. Por eso, esta semana han registrado en el Ayuntamiento 1.400 firmas de vecinos de la localidad -hay en torno a 14.000 habitantes- para exigir que se les habilite una nueva biblioteca y que, ahora sí, esté dentro de la red municipal.

Como explican desde la asociación de vecinos, la recogida de firmas se ha llevado a cabo durante los últimos meses en los centros escolares, culturales, comercios y comunidades de vecinos de la zona, así como en las fiestas populares de San Román, una iniciativa surgida en la reunión vecinal celebrada en mayo de este año. Tras aquella cita también se mantuvo un encuentro con la alcaldesa, Gema Igual, en la que se expuso esta solicitud e incluso se solicitó ayuda para poder mantener abierta la biblioteca creada por los vecinos durante el desarrollo de una nueva biblioteca.

Varios vecinos registraron esta semana en el Ayuntamiento las 14.00 firmas. DM

Tras ese encuentro, la alcaldesa expresó el compromiso del Ayuntamiento para estudiar esta petición y, para ello, solicitó un inventario de los fondos bibliográficos para que los técnicos municipales evaluasen si puede integrarse en la red municipal de bibliotecas. Respecto a esto, la asociación de vecinos asegura que, «pasados cuatro meses, aún no han iniciado los trámites para el desarrollo de la nueva biblioteca y tampoco se han prestado a colaborar en la reapertura temporal de la antigua».

Digitalización del inventario

Lo que añaden desde el Ayuntamiento es que concretaron con los vecinos que les pasaran el inventario de los títulos que tenían en su iniciativa vecinal para poder ser valorados por el Servicio de Bibliotecas: «Pero ante las dificultades encontradas, ya que era un inventario a mano, desde el Ayuntamiento se procedió a reclamarlo a mediados de agosto y se recibió el día 29». Según continúan, se procedió a ayudar con la digitalización del mismo «para que pudiera ser registrado y tramitado según todos los requerimientos administrativos que son necesarios para iniciar cualquier expediente».

Finalmente, se registró por parte de la asociación el 8 de septiembre, momento en el que se trasladó al Servicio de Bibliotecas. A partir de ahora, se necesitan los informes tanto de Patrimonio como de Bibliotecas y otros servicios que adecúen espacios, a la hora de poder aceptar esos títulos dentro de la red. «El servicio de bibliotecas tiene previsto visitar la actual biblioteca vecinal esta semana». En cuanto a cuándo podrá ser cubierta esa dotación o ser asumida como municipal, «no pueden darse fechas ya que se depende de una serie de trámites administrativos y logísticos de los que no se pueden manejar plazos».

Su petición está más enfocada en contar con una nueva biblioteca que en reabrir la existente porque esta no cumple con requisitos obligatorios de los edificios públicos, como la accesibilidad (está en una primera planta sin ascensor), las dimensiones o los mecanismos de seguridad. Por eso, una de las alternativas que ofrecen los vecinos es habilitar un espacio en el centro cívico. Como añaden desde la asociación de vecinos, no tener biblioteca en una localidad de 14.000 habitantes «supone un agravio comparativo con respecto a otras zonas del municipio que sí disponen de estas instalaciones».

Cultura El Ayuntamiento prevé que las bibliotecas recuperen su horario completo este mes

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, expuso en el Pleno de la semana pasada que las bibliotecas municipales recuperarán previsiblemente su horario completo este mes, después del cierre de mañana en algunos centros por la falta de personal desde mediados de septiembre. La concejala explicó que, de acuerdo a la última información que le ha trasladado el jefe de servicio, los centros que actualmente están cerrados por la mañana son los de Jado y Ateca.

Según añaden fuentes municipales, están terminando las aceptaciones de los futuros auxiliares. Están incorporándose a lo largo de esta semana y hasta el día 20, que se produce una de las últimas incorporaciones. «La incorporación es inminente, aunque depende de varios factores, en algunos casos personales porque tienen que mudarse de ciudad y en otros casos de otros servicios municipales. El horario se irá recuperando paulatinamente».