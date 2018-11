El 80% de las agresiones a miembros del colectivo LGTBI nunca se denuncian AFP Un informe destaca que la víctima no acude a comisaría porque tiene miedo a que se revele su identidad sexual o de genero EFE Madrid Jueves, 29 noviembre 2018, 11:07

Entre un 60 y un 80 % de las agresiones al colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) no se denuncian en España, según el informe de delitos de odio e incidentes discriminatorios al colectivo en 2018 elaborado por el Observatorio Redes Contra el Odio.

El estudio, titulado 'La cara oculta de la violencia hacia el colectivo LGTBI', analiza 332 casos de delitos de odio e incidentes discriminatorios registrados por entidades LGTBI a lo largo de 2017, aunque estos organismos contabilizaron un total de 629 casos de delitos de odio al colectivo.

El informe del Observatorio y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) concluye que entre un 60 y un 80 % de las violencias al colectivo no se denuncian, por lo que advierten de que son muchas más víctimas de las que reflejan las estadísticas.

Entre las razones por las que no se llegan a denunciar los delitos o incidentes, el Observatorio remarca que la víctima no es visible en su entorno y tiene miedo a que se revele su identidad sexual o de género; que no identifica la violencia sufrida con el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o transexual, o que es una persona mayor.

También influye que la víctima puede encontrar o percibir obstáculos para informar o denunciar las violencias, o que se trata de una persona migrante que se encuentra en situación irregular.

El 73 %de las víctimas fueron hombres gais y el 21% mujeres lesbianas, siendo los dos subgrupos más representados en la muestra, mientras que el porcentaje de casos de personas bisexuales asciende hasta el 2 %.

En relación a la identidad de género, entre los 332 casos registrados, 21 corresponden a personas transexuales (18 mujeres y tres hombres); uno a una persona no binaria; uno a una persona que no define su género, y en 15 ocasiones la víctima no sabe o no contesta.

Un total de 292 delitos o incidentes corresponden a personas cisexuales -persona cuya identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer en base a sus genitales-, desglosado en 222 hombres (71% de la muestra) y 70 mujeres (22%).

La franja de edad de 18 a 35 años es en la que más agresiones se han registrado (53%), seguida de la de 36 a 50 años (31%) y de víctimas menores de 18 años (12%), siendo las personas mayores de 51 años el grupo menos representado con un 4 % de agresiones o incidentes.

De los casos analizados, 130 se dieron en Cataluña; le sigue Madrid, con 73 agresiones; la Comunidad Valenciana (34); Andalucía (25); Castilla y León (doce); Canarias (once); Aragón (cinco); Castilla-La Mancha y Murcia, con cuatro agresiones; Galicia (tres); Asturias (dos); y Baleares, Extremadura, La Rioja y País Vasco con una agresión por región.

En cuanto a la autoría de las agresiones, el 7% de los autores pertenece al entorno familiar de la víctima; el 17%, al núcleo cercano; el 12% de los agresores son vecinos de la víctima; el 36%, desconocidos; el 7% son empleados de comercios y el 4% porteros de locales nocturnos.

En la elaboración de la muestra han participado colectivos LGTBI de La Coruña, Madrid, Canarias, Valencia, Málaga, Aragón y el Observatori contra l'Homofobia de Catalunya, pionero en España en esta materia.