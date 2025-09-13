El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centenares de personas durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EP

La plaza de San Pedro del Vaticano, escenario por un día de un concierto pop de talla internacional

Entre los cantantes que participan en el espectáculo que pone fin al Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana está la colombiana Karol G, icono del reguetón

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:26

La plaza de San Pedro del Vaticano va a convertirse en la noche de este sábado en el escenario donde actúen artistas de talla internacional ... como el cantautor estadounidense Pharrell Williams, el tenor italiano Andrea Bocelli o, entre otros, la colombiana Karol G, icono mundial del reguetón que probablemente se guardará sus canciones más atrevidas para otros palcos. Las interpretaciones se enmarcan dentro de la velada titulada 'Grace to the World' (Gracia para el mundo) y contará con un espectáculo visual en el que se utilizarán 3.000 drones para evocar imágenes luminosas inspiradas en las obras de arte que decoran la Capilla Sixtina, algunas de ellas realizadas por Miguel Ángel. Según indicaron fuentes vaticanas, es posible que el Papa León XIV se «asome» en algún momento a la plaza de San Pedro para seguir de cerca el concierto, que será retransmitido en directo por varias televisiones y plataformas internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  3. 3 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  4. 4 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  5. 5

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  6. 6

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  7. 7

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»
  8. 8

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  9. 9

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  10. 10 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La plaza de San Pedro del Vaticano, escenario por un día de un concierto pop de talla internacional

La plaza de San Pedro del Vaticano, escenario por un día de un concierto pop de talla internacional