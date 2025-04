El periodista y escritor Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944) presenta hoy, a las 19.30 horas, en el Ateneo de Santander su último libro, 'El ... efecto Sánchez'. El exdirector de 'El País' analizará en su comparecencia tanto la actualidad política como la situación que vive el periodismo. «Voy a tratar de mantener un diálogo sobre cuál es la situación actual de la política, centrada en las cosas que hace y dice nuestro presidente».

–Hace poco ha escrito que Pedro Sánchez tiene las mañas de un tahúr, pero que también es idiota. Estaremos de acuerdo en que puede llamar la atención que le llame idiota.

–Idiota es una palabra que se puede usar de forma despectiva pero idiota, según la definición que da el diccionario de la Academia, dice de alguien que inmerecidamente goza de un prestigio o de un respeto. Y ese sentido tiene.

–Para algunos usted ha pasado de ser un referente ético de la izquierda a uno de sus principales azotes. ¿Ha cambiado la izquierda en España o ha cambiado usted?

–Todo el mundo cambia, aunque yo pienso que no he cambiado de actitud política prácticamente nunca desde que contribuí a la fundación de 'Cuadernos para el Diálogo' con Ruiz Jiménez, un ejemplo de la reconciliación entre los españoles. Siempre he pensado que la democracia liberal era el menos malo de los regímenes políticos, pero esta democracia liberal no puede funcionar sin un partido socialdemócrata como los que ha tenido Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El PSOE actual es un partido clientelista hasta extremos inconcebibles. Pero no es el único, los partidos socialdemócratas están desapareciendo de Europa occidental. Los partidos socialistas se han traicionado a sí mismos.

–Tengo la sensación de que esta misma pregunta también puede servir para Felipe González. ¿Cómo lo ve?

–Siempre me acusaron de ser 'felipista'. Tuve muchos problemas con Felipe González cuando fue presidente del Gobierno, fundamentalmente por la postura del periódico respecto al terrorismo de Estado y al referéndum de la OTAN. Pero yo creo que Felipe y Alfonso Guerra construyeron un partido socialdemócrata moderno y un partido europeísta de verdad.

–Ha definido la situación política como de democracia 'iliberal'. ¿A qué se refiere? ¿Para tanto es?

–Este término lo inventó un periodista americano, Fareed Zakaria, y se refiere al hecho de que hay una deriva en las democracias mundiales para mantener aparentemente las instituciones de la democracia representativa pero ocuparlas y subyugarlas. Actualmente, da igual que los líderes sean de izquierdas o derechas, todos dicen lo mismo, todos acusan al llamado 'lawfare', a la utilización de los tribunales y a la prensa de conspiraciones contra ellos. E indultan a sus cómplices.

–¿Los políticos de hoy en día serían capaces de firmar una Constitución como la del 78? ¿Ve algo que pueda unir a todas las fuerzas políticas?

–Hay un deterioro de la clase política en general en el escenario democrático. La democracia no se merece líderes como los que tenemos. Los electores sólo son gente que se necesita que voten. A día de hoy, obviamente, no pueden y tampoco quieren. Fundamentalmente el partido que lidera el Gobierno. No ha habido político que haya promovido más el enfrentamiento entre españoles que Sánchez.

–Hablando de unir y de desunir. ¿Qué le parece la denuncia del Rey emérito contra Miguel Ángel Revilla? Usted ha dicho alguna vez que le debemos una a Juan Carlos I.

–Le debemos la democracia. Podría haber habido democracia sin él, pero hubiera costado más tiempo, esfuerzo, sacrificio y probablemente, más violencia. Entregó todos los poderes del Estado a los españoles. Y Revilla es un personaje folclórico de la política espectáculo, lo fue cuando fue presidente de Cantabria y lo sigue siendo, porque hacía política a base de regalar latas de anchoas. Y ahora está en un bucle de aparición en las televisiones, pero no es culpa de Revilla, es culpa de convertir la política en un sistema de entretenimiento.

–Cambiemos de asunto, aunque está muy ligado. Del panorama político, al de los medios de comunicación. Lleva usted más de sesenta años de ejercicio. ¿Reconoce la profesión?

–Sí, reconozco la profesión. Y creo que tiene necesidad de mantener sus principios clásicos. Lo que pasa es que el sistema está cambiando, o ha cambiado. La formación de la opinión pública antes de surgir el sistema digital se contribuía a través de medios profesionales, pero ahora existe un desorden que lo impide.

–¿Cuál es el estado de salud de los medios en España?

–Los medios se han visto muy atacados por la inclusión del sistema digital. La prensa ha visto desaparecer su sistema fundamental de financiación, que era la publicidad. TikTok apenas tiene ocho años y tiene 3.500 millones de usuarios, tenemos mucho que trabajar en esto.

–A colación de esta pregunta, ¿qué opina de la situación actual de Prisa?

–Sigo siendo accionista minoritario de la compañía. Todo nace con una invasión de Telefónica. Espero que Prisa recupere la fórmula de independencia frente al poder político y económico.

–Usted escribió 'Cartas a un joven periodista' en los años 90. ¿Qué me diría a mí, que tengo 24 años, en una carta hoy en día?

–Uno. Que yo no he hecho más que periodismo escrito, con ocho meses escasos de una aventura en televisión. Y que, como decía Gabriel García Márquez, el periodismo no es el mejor oficio, pero si el más bello del mundo. Segundo. Que no tengas miedo. Que no tengas miedo a decir la verdad y que, independientemente de las presiones, las amenazas, los intentos de soborno, de chantajes, de que te quieran matar o comprar, como periodista primero respetes las reglas de la comprobación de los hechos, respetes la libertad de expresión de tus informantes. Y no tengas miedo de contar cosas que irriten al poder, incluso al de tu propia empresa.