El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2

Hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución»

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:20

Protección Civil ha rebajado de quince a trece los incendios forestales en situación operativa 2 y hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución».

Así lo ha manifestado este miércoles la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en rueda de prensa tras las reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) está trabajando en ocho incendios y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica se encuentran en nueve fuegos.

A los catorce incendios activos se suman cuatro fuegos ya estabilizados y siete ya controlados, según ha informado la directora general de Protección Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  2. 2

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  3. 3 El coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Antonio Orantos, ascendido a general de brigada
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  7. 7

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  8. 8

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  9. 9 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  10. 10 Noja se prepara para sus fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2

Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2