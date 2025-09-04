Un simpa en una gasolinera destapa una organización ilegal compraventa de vehículos de alta gama

J. M. L. Ciudad Real Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:40 | Actualizado 10:52h. Comenta Compartir

Un «simpa» en una gasolinera de la provincia de Ciudad Real ha puesto al descubierto una organización criminal especializada en la compraventa fraudulenta de vehículos de alta gama por varios países de la Unión Europea. La operación se inició en noviembre de 2022 como consecuencia de un delito leve de estafa. En concreto, un vehículo se dio a la fuga en una gasolinera de Puerto Lápice (Ciudad Real) sin pagar después de repostar. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación descubrieron que el coche «simpa» había sido adquirido en un concesionario de Sevilla por una banda que había usurpado la identidad de una persona además de falsificar su documentación privada -nóminas y vida laboral- para después contratar un crédito privado a cargo de la víctima.

La Guardia Civil averiguó que no se trataba de un hecho aislado ya que existían más víctimas por este mismo motivo en otros puntos de España llegando, incluso, a existir conexiones internacionales en su actuación. Meses más tarde se logró recuperar en Tomelloso (Ciudad Real) un vehículo de alta gama valorado en 25.000 euros que había sido robado en Italia y se identificó a varios miembros de la banda que se encargaban de falsificar la documentación de los vehículos.

Operación internacional

En la última fase de la operación, realizada este verano, los agentes lograron destapar una trama empresarial con sede en Valencia y con conexiones con concesionarios de Francia que exportaba los vehículos al extranjero, volvía a matricularlos y, finalmente, los vendía a terceras personas. Las pesquisas han concluido con la detención de dos personas y la investigación de otras cinco como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsificación documental, receptación y pertenencia a organización criminal. Según la Guardia Civil, que ha colaborado en esta investigación con la INTERPOL, la Gendarmería francesa y los Carabineros de Italia en esta investigación, el valor aproximado de los vehículos relacionados con esta trama supera los 250.000 euros. Asimismo, se ha contado con la ayuda de empresas privadas de seguridad dedicadas a la recuperación internacional de vehículos para obtener información, indicios y pruebas contra los integrantes de este grupo criminal. Algunos de los turismos vendidos fraudulentamente han sido localizados en Francia y Bélgica y han sido incautados.