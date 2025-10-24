El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

IES ESTELAS DE CANTABRIA-TREFILERÍAS QUIJANO

Un acercamiento a la iniciativa empresarial

STARTinnova ·

El centro corraliego cuenta con cuatro grupos de Grado Superior

Alexander Aguilera

Alexander Aguilera

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:08

Comenta

El IES Estelas de Cantabria es sinónimo de Formación profesional y así lo demuestran los nueve años que el centro educativo lleva participando en STARTinnova con equipos de este sistema educativo. Además, si el año pasado formaron parte del programa con un solo grupo, en esta ocasión, y de nuevo con Trefilerías Quijano, lo hacen con cuatro de Grado Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

«Iniciamos esta andadura con la misma ilusión que hemos ido demostrando desde la primera edición . Convencidos de un programa que ha sabido mantenerse vivo y actual a lo largo de los años impulsando la creatividad, el talento y las habilidades de nuestro alumnado», reseña la tutora, Sandra Corral.

Por otro lado, Corral muestra su satisfacción por la evolución de un programa que sigue más activo que nunca «incluso superando diversas reformas legislativas en la que hemos ido buscando su conexión con las apuestas de emprendimiento e iniciativa empresarial, que son nuestras líneas de actuación prioritarias». Asimismo, también agradece a Trefilerías Quijano «un apoyo que demuestra que la colaboración dan lugar a proyectos motivadores para la vida académica y professional de nuestros estudiantes». Por su parte, el director del centro, Miguel Ángel Solinis, explica que el programa ayuda a abordar «la relación entre emprendimiento y eficiencia energética dentro del nuevo paradigma de la economía circular, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030».

«Apostamos de una manera firme por el futuro»
«Apostamos de una manera firme por el futuro»

«La participación de Trefilerías Quijano en STARTinnova supone una apuesta firme por el futuro, tanto de los jóvenes como de la propia empresa que los acompaña. A través de esta colaboración con emprendedores en formación, no solo compartimos nuestra experiencia y conocimientos, sino que también nos nutrimos de sus ideas frescas e innovadoras. Este intercambio genera un entorno dinámico que impulsa la mejora y evolución constante de nuestra industria. El programa brinda a los estudiantes la posibilidad de desarrollar competencias fundamentales como la planificación, la comunicación o la negociación, imprescindibles en el actual entorno empresarial emergente», resalta Ocio.

Susana Ocio

Directora de Recursos Humanos de GSSP Trefilerías Quijano

