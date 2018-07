LF Cantabria

Este año STARTinnova da la bienvenida a nuevos mentores. Es el caso de la empresa inmobiliaria LF Cantabria, que cuenta con 27 años de experiencia y práctica. El proyecto LFcantabria comenzó en el año 1989, para constituirse como sociedad mercantil en 1990, el 15 de enero, así que cuentan con 27 años de experiencia y práctica. Inicialmente se dedicaron a la correduría de seguros y también a la intermediación inmobiliaria, pero pronto se pusieron trabajar en exclusiva en este última área.

La empresa se muestra muy ilusionada en su estreno como mentor en el programa. Así lo explica el gerente de LF Cantabria, Ignacio López Rebollar: «Para nosotros ha sido una grata sorpresa esta iniciativa de El Diario Montañés, que aunque habíamos visto en la comunicación del periódico en años anteriores no habíamos valorado adecuadamente. Ya no somos capaces de procesar toda la información que nos llega. Sin embargo, gracias al trato personal que nos proporciona El Diario hemos encontrado esta posibilidad de trabajo conjunto. Es un placer contribuir en este programa que nos ilusiona. Necesitamos a los jóvenes en nuestro proyecto por muchos motivos, y por el principal: ven la vida de otra forma, y nosotros somos una empresa de personas mayores. Tienen una energía que es muy necesaria, y sobre todo nos sacan de una mirada cercana a ver las cosas a largo plazo. Al reunirnos con los alumnos del IES Alisal todavía nos ha gustado más el proyecto. Hemos explicado nuestro trabajo, que aunque parezca mentira es una gran desconocido, y sobre todo estamos procesando el retorno que nos dan en cuánto a ¿qué piensan de nosotros?, ¿cómo nos ve esa parte de la sociedad?, con la que no tenemos relación comercial, pues se emancipan tarde. Los profesores del IES Alisal también nos han hecho cambiar nuestra idea de los docentes. Están buscando caminos que hagan más práctica su formación. Como decía el poeta, si volvemos de nuestro viaje cansados, aún sin el triunfo, habremos ganado mucho». Esa es su meta para esta quinta edición