ÁNGELES CUSTODIOS La directora del centro, Gema González junto a los tutores del programa José Antonio Cadelo, José Casuso, Isabel Seco, Marcos Fernández junto a los alumnos Ana Oruña, Irina Aristi, María José Ordas, Ruth Peña, Ana Campos, Javier San Martín, Paula Medrano, Stella Gómez, Zaira Magalhaes, Ana Belén Gutiérrez, Lidia García, Zara Troule, Guadalupe Tonesi, Nuria Bravo, Sandra Mediavilla, Soraya Suárez, Carmen Infante, Claudia Ionescu, Gladys Gutiérrez, Marina Espinosa, Kelly Jhoana Gómez, Rakel García, Rebeca Menéndez, Alexandra Bustamante, Francesca Corina Nomuche, Geovanna Leonel Correia, Juan Carlos Bordetas, Diego Arturo Infante, Fabricio Marquéz, Nellyfer Ramos, Odei Pereda, Sarah Ivelise Rodríguez. / DANIEL PEDRIZA Hay que fomentar en los estudiantes la necesidad de generar sus propios recursos y de perder el miedo a crear MARTA GUTIÉRREZ R. Lunes, 9 julio 2018, 10:17

No hay duda de que el emprendimiento hoy en día ha adquirido mucha importancia en nuestra sociedad de cara a encontrar trabajo o como única opción de obtener un ingreso decente mediante el desarrollo de un proyecto propio.

Durante el desarrollo de los proyectos se pretende que el ambiente emprendedor surja entre los estudiantes a través de diferentes actividades, además de que se potencie competencias como compañerismo, creatividad, dinamismo, esfuerzo y trabajo en equipo. Es el camino para fomentar en los estudiantes la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios siendo capaces de crear algo nuevo.

El Colegio Ángeles Custodios es un Centro Concertado, que cuenta en la actualidad con 3 grupos de Educación Infantil, 12 grupos de Educación Primaria, 8 grupos de Educación Secundaria Obligatoria, más 5 Ciclos Formativos de Grado Medio: Peluquería, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia, Gestión Administrativa y Laboratorio de Imagen (Fotografía).

También ofrece el programa de Garantía Social en la modalidad de Fotografía para alumnos que no han superado la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Desde el colegio muestran su agradecimiento por poder participar en la 5ª edición del programa STARTinnova junto a la empresa Grupo Sercosan. También valoran y agradecen la colaboración del Cise por acercarles el espíritu universitario a sus aulas. Subrayan el apoyo que reciben de su empresa mentora. Consideran un acierto la dinámica de trabajo establecida.

Elogian la colaboración existente entre el centro y los alumnos para conducirlos por la lógica del camino emprendedor, en base a su dilatada experiencia en la realidad empresarial en Cantabria. Ya están inmersos en la aventura emprendedora para dar vida a sus ideas innovadoras.

El profesorado está seguro de que STARTinnova es una oportunidad muy interesante para que los alumnos puedan desarrollar la idea de un negocio de una forma sencilla. Con este canal lo que se consigue es darles un impulso a su creatividad. Fomentan valores tan importantes como la iniciativa y les hacen pensar en clave de futuro para lograr la innovación.

También les estimulan para utilizar los recursos que les ofrece todo el despliegue del proyecto. Además, el desarrollo de acciones de emprendimiento por parte de los alumnos hace que la idea de crear su propio negocio, en un futuro, sea viable.

La participación en STARTinnova es libre y voluntaria, un plus más a tener en cuenta. Por un lado, los jóvenes demuestran que sí tienen ganas de hacer cosas y, por otro se pone de manifiesto la involucración de los tutores con la formación de sus pupilos.

STARTinnova es un simulacro real de la vida, y un altavoz que les da voz en la sociedad. Consiguen visibilidad, confianza y credibilidad. Se dan cuenta de que sus valoraciones son tenidas en cuenta. Encuentran su apoyo en los universitarios 'e2', el último eslabón de la cadena antes del mundo laboral.

Una experiencia que recomiendan vivir y disfrutar.

Grupo Sercosan

Grupo Sercosan, por cuarto año consecutivo, vuelve a formar parte de las empresas de Cantabria que participan en la quinta edición de STARTinnova. Volvemos a mentorizar al Colegio Ángeles Custodios de Santander, el centro que nos dio a conocer esta iniciativa promovida por El Diario Montañés y en la que vienen participando desde la 2ª edición. Grupo Sercosan, como Distribuidor de equipos de oficina multimarca, ha sido elegida por HP como Partner Oficial para sus equipos multifuncionales y de impresión en Cantabria. «Nuestra empresa cuenta con 11 empleados siendo el Servicio técnico especializado el mayor valor de la misma ya que no es suficiente comercializar productos de calidad y reconocido prestigio, si no están acompañados del mejor servicio postventa, siendo referentes en Cantabria por su rapidez de respuesta y profesionalidad». Grupo Sercosan cuenta entre sus clientes con mas de 70 centros de enseñanza de la región, que son conscientes de que la agilidad, comunicación directa y resolutividad en el Servicio «son nuestra razón de ser». «Este año tenemos muchas expectativas puestas en la participación del Centro Ángeles Custodios ya que la experiencia de años anteriores nos sugiere a ambas partes, que es más productiva y arroja mejores resultados la calidad y no la cantidad de grupos y proyectos participantes, por lo que habiendo ya mantenido conversaciones con los responsables del proyecto del Colegio Ángeles Custodios, hemos puesto a su disposición todos los medios, contactos y conocimientos a nuestro alcance para que los chicos que presentarán sus proyectos estén en todo momento involucrados y se sientan acompañados por nosotros en esta aventura. Entendemos que la innovación tanto en productos como en servicios añadidos es la clave para diferenciarse de nuestros competidores y les pediremos a los participantes de STARTinnova el mismo esfuerzo que les ofrecemos y la misma constancia que a Grupo Sercosan le ha llevado a ser empresa puntera en Cantabria en su sector».