Airciclisbag, seguridad en carretera

27 marzo 2019

La pasión por el deporte y, más concretamente, por el ciclismo es el germen que da vida a este proyecto. Los estudiantes del grupo Coetus Novum del IES Ricardo Bernardo, mentorizados por Grupo Mademan, son los fundadores de 'Airciclisbag', una empresa que ha sido creada ante la necesidad de contar con un sistema de seguridad para su práctica.

El proyecto pivota en torno al desarrollo de un sistema de seguridad basado en la protección global del tronco, gracias a un cinturón con sensores que detectan movimientos de caída provocando el accionamiento automático del airbag insertado dentro del cinturón. Una vez activado se deberá cambiar por otro nuevo.

El dispositivo cuenta con una batería que dura 12 horas. Una vez transcurridas deberá recargarse. Tiene un pequeño piloto que informará del nivel de batería que queda en ese momento.

Máximo confort

El diseño del cinturón está diseñado y estudiado para proteger toda la zona del tronco, pero principalmente la zona sensible de la columna vertebral. Se caracteriza por su comodidad y sencillez, no da calor y además no es nada aparatoso, ya que se compone del mismo cinturón, donde va integrado y oculto el airbag y cinco sensores, que van conectados a una pequeña batería. Su función es detectar el movimiento cuando el propio ciclista se inicia en la caída y hacer saltar así el airbag.

El objetivo de la empresa es satisfacer las necesidades de seguridad de los deportistas, ya sean profesionales o no del ciclismo, con productos como el cinturón airbag para evitar todos los daños que pueda sufrir un ciclista, en este caso, en carretera.

Pretenden que sea de fácil acceso para los usuarios por eso han incorporando puntos de venta en diferentes lugares, tanto físicos –en tiendas y grandes cadenas deportivas–, como a través de la web: https://airciclisbag.webnode.es/.

El precio de lanzamiento establecido es de 100 euros. Los jóvenes consideran que es un precio accesible para todo tipo de personas. Estará disponible en diferentes colores y tallas, aunque el propio cinturón ya viene con una hebilla regulable, para adaptarse al cuerpo de la mejor forma posible.

Empresa en expansión

A corto plazo, la intención de estos nuevos emprendedores es sacar el cinturón al mercado y abrir una sede de la empresa en un local pequeño, adquirir dos furgonetas para realizar la actividad diaria y gestionar la tienda online en internet.

Su propuesta está destinada para aquellas personas que tienen inclinación hacia el ciclismo y hacia las bicicletas de cualquier tipo: urbanas, de montaña, de carretera, etc, puesto que está enfocado para todos los terrenos.

A largo plazo el objetivo es conseguir convenios con otras empresas, federaciones, clubes y ferias deportivas para expandir este prototipo a todos los países posibles así como elaborar más productos de seguridad no solo para el ciclismo, sino para otros deportes como los de riesgo. La meta pasa por expandir la empresa de forma exponencial para dejar de ser una pyme y crear más puestos de trabajo.

El eslogan del grupo Coetus Novum resulta de lo más gráfico: «Tu seguridad es lo más importante». Han elegido este mensaje porque lo que buscan con su idea empresarial del cinturón airbag es la seguridad de cada ciclista. Poder contribuir a la seguridad de cada persona es la máxima que persiguen, debido a la alta siniestralidad registrada. Pretenden evitar, en la medida de lo posible, que una persona sufra daños mientras practica el deporte que más ama y que ellos mismos tanto aman.

