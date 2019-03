Infusiones naturales e instántaneas 07:37 Grupo TeBebo. De pie: Simón Pérez (Director), Jorge del Cura (profesor), Ángel Yedra (coordinador del área de materiales avanzados de CTC), Beatriz San Cristóbal (directora de Proyectos y Desarrollo de Negocio de CTC) y Lucía Pérez (Investigadora CTC). Abajo el equipo: Sandra Valverde (e2) y Cristina Quispe (estudiante). / ROBERTO RUIZ Grupo TeBebo del IES Cantabria | Centro Tecnológico CTC Crean una empresa que lanza al mercado bebidas de té que se calientan al momento en cualquier lugar MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO Santander Miércoles, 27 marzo 2019, 22:32

El tiempo es oro. En esta sociedad llena de prisas la inmediatez es uno de los bienes más preciados. Todo se consume de forma rápida cuando no en formato 'take away' (para llevar).

Las integrantes del grupo Tebebo del IES Cantabria, mentorizados por Centro Tecnológico CTC, han estudiado bien su entorno para ver que necesidades estaban aún por satisfacer en un intento por hacer la vida más fácil y dar así una vuelta más de tuerca a la optimización del tiempo.

De esta forma nació 'TeBebo', una empresa dedicada a la producción y venta de infusiones con un objetivo muy claro: ofrecer productos de alta calidad y sabor único. Las infusiones son naturales y cuentan con la novedad de ser instantáneas y autocalentables, características que les diferencian de los demás proveedores convencionales.

Su propuesta va mucho más allá de ser un producto tradicional envasado. Es un proyecto innovador que cubre las necesidades de los usuarios facilitándoles la vida, adaptándose a las nuevas tendencias y ofreciendo, además, algo que con el ritmo de vida actual saben valorar y apreciar: tiempo

Recetas artesanales

En los procesos de elaboración emplean, a través de la tecnología más puntera, recetas artesanales para mantener intactas las propiedades del producto natural. La marca TeBebo representa todo lo que el producto ofrece: frescura, naturalidad, sencillez y la facilidad de disfrutar de una bebida instantánea 100% natural en cualquier ocasión.

TeBebo, como empresa consciente de la demanda por parte del consumidor y las enormes cifras de negocio, apuesta por reforzar sus líneas de productos naturales enriquecidos, con la novedosa incorporación del vaso autocalentable, logrando así, un importantísimo valor añadido a esta propuesta empresarial que facilita aún más, que los consumidores de infusiones –y los potenciales consumidores– puedan disfrutar de una bebida natural, saludable y muy beneficiosa en cualquier ocasión, siempre con la opcíón de elegir tomarla fría o caliente con sólo un clic.

Vaso autocalentable

La incorporación del vaso autocalentable asegura un éxito rotundo a nuestro producto. La bebida caliente se obtiene con sólo apretar la base del recipiente, a través de un diseño seguro y práctico, con todos sus componentes biodegradables que respetan completamente el compromiso con la filosofía de vida de todos los clientes de TeBebo con el medioambiente.

La propuesta de valor de este proyecto empresarial radica en lograr satisfacer las necesidades de un abanico inmenso de personas que por gusto, costumbre o necesidad, han incorporado en su hábito alimenticio diario y en su vida social las infusiones como un nutriente esencial. El hecho de poder disfrutar de infusiones naturales y a la vez terapéuticas en cualquier ocasión, pronostica un futuro de éxito que garantiza la fidelidad de la clientela y la viabilidad y la perdurabilidad de la marca.

Presentan como producto representativo de la empresa cántabra, la infusión de Té del Puerto, por ser propio de Cantabria y por poseer multitud de propiedades beneficiosas para el organismo. Su oferta inicial se completa con tres tipos diferentes de infusiones, en cuanto a sabor, aroma y propiedades terapéuticas.

Con la mente puesta en los futuros clientes y en las carencias del mercado para facilitar el consumo de infusiones, el grupo ha decidido ofrecer de manera pionera un producto tradicional al innovar en la forma de consumirlo. Cubren así una necesidad básica del consumidor de infusiones que además va a descubrir y disfrutar de nuevas fómulas y recetas.

Los otros nueve proyectos finalistas:

-Girlsgang.'DiaB-Watch' es un reloj conectado a un medidor continuo mediante bluetooth para medir el nivel de azúcar en la sangre.

-Eles y Ge.'SPAC' (Sistema de Prevención de Acoso Callejero) es un dispositivo camuflado que sirve de alerta ante cualquier ataque.

-Juribama.'Tecnic Grúa' supone el diseño de un dispositivo de carriles diseñados por el techo de la casa para personas con movilidad reducida.

-Verdiblancos.'Termoconfort' es un edredón termorregulable que funciona mediante una placa térmica regulable al gusto.

-Wiwis.Plantillas electrónicas para ayudar a las personas invidentes a mejorar su día a día sin necesidad de perros guías.

-Telecom Valley.'O-Lite' facilita la visualización e identificación de aquellas personas que precisan de un bastón guía o muleta.

-Natuxtract.Utilización de la planta invasora 'Cortaderia selloan' (plumeros) en aplicaciones de construcción como la fabricación de ladrillos sostenibles.

-Fuegoenfuga.'SaccharaLab' se presenta como un laboratorio de investigación, que aumenta la producción del resveratrol.

-Coetus Novum. 'Airciclisbag' es una empresa que ha desarrollado un sistema de seguridad basado en la protección global del tronco.