Leonid Radvinsky compró en 2018 la mayor parte de la plataforma, que había sido creada en 2016

El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans

Los críticos de la plataforma de Leonid Radvinsky señalan que facilita la explotación sexual y afecta a la salud mental de las creadoras de contenidos para adultos

J. Arrieta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:10

Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, ganó 598,4 millones de euros en dividendos en 2024, tal y como ha informado Fenix International, la compañía ... que opera esta plataforma cuestionada por ofrecer contenidos pornográficos accesibles sin control seguro de edad, fomentar la trata sexua y generar problemas de salud mental en las creadoras de contenido.

