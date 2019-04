WhatsApp ya no permitirá que te sumen a grupos sin permiso Se acabó tener que salir de las conversaciones con nocturnidad y alevosía. Sin permiso no podrán añadirte ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 3 abril 2019, 15:40

¿Otro grupo? Estás tranquilo en casa y de repente 'Prrrum,Prrrum' notificación de WhatsApp. Te acaban de meter en un grupo en el que no te interesa estar. Te da cosa salirte por el qué dirán. No sabes como escapar, ni siquiera con con nocturnidad y alevosía. Estás atrapado y lo sabes. Los grupos pueden convertirse en la peor de tus pesadillas, aunque ya no podríamos vivir sin ellos. Bueno, esto se acabó. Ahora parece que la popular aplicación de mensajería instantánea ha habilitado una nueva función que impide que te incluyan en un grupo de chat salvo que hayas dado tu permiso antes. Y será sencillo. ¿Cómo se usa? Desde Ajustes / Cuenta / Privacidad / Grupos se podrá acceder a la configuración para evitar que te agreguen a cualquier grupo, según informa WABetaInfo.

Habrá tres opciones, con las dos primeras siendo las más adecuadas para aquellos que quieran mantener su privacidad. La opción 'Nadie'. Es decir ni de broma. No quiero que nadie me agregue a un grupo de WhatApp. Opción 'Mis contactos'. Solo las personas que tenga en la libreta de direcciones de mi smartphone podrá añadirme. Y la opción 'Todos'. Aquí hay barra libre para agregar sin pedir permiso.

¿Y si es un Grupo que me interesa? Al tener marcadas la primera o segunda opción, WhatsApp enviará un mensaje privado con la invitación al grupo en donde se podrá ver la descripción. El sistema dará 72 horas para aceptar o no la invitación.

Lleva tiempo WhatsApp en pie de guerra para mejorar su aplicación. El mes pasado advirtió que bloquearía la cuenta a aquellos usuarios que usaran otras aplicaciones para conectarse a su plataforma en lugar de oficial. Quieren ser una app más segura, y de la misma manera que vienen luchando desde hace tiempo contra el 'spam' y las 'fake news', lo hacen ahora para que todos cumplan sus normas de uso.

WhatsApp quiere que ningún usuario que utilice su aplicación lleve a cabo comportamientos que puedan afectar a la seguridad de la compañía, principalmente por el uso de otras plataformas diferentes a la oficial.

El crecimiento del uso en España de la aplicación de mensajería es un fenómeno «imparable» y «masivo», según confirma el informe 'La Sociedad Digital en España', dado a conocer por la Fundación Telefónica. La mensajería instantánea, con mucha diferencia, fue en 2018 la forma preferida de los españoles de todas las edades para comunicarse a diario con sus amigos, familiares y relaciones de trabajo, incluida la primera opción de ocho de cada diez jubilados. La aplicación favorita de los abuelos, que la percibe como un canal de comunicación seguro, mientras que el bajo coste del servicio y el uso generalizado entre familiares y amigos son los principales motivos de su éxito en este colectivo.

WhatsApp, según asegura el 95,1% de los ciudadanos, es su canal favorito para relacionarse con los demás, incluso por encima de las conversaciones en persona, que con un 83,7% de frecuencia son la segunda fórmula más utilizada a diario, y, desde luego, muy por delante de las llamadas telefónicas, que, con el 65,4% de utilizaciones, es la tercera opción mayoritaria.