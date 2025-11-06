Más de 250 niños participarán este domingo en el torneo 'Balonmano Calle' de Torrelavega

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:14

Más de 250 niños participarán este domingo, 9 de noviembre, en el torneo 'Balonmano Calle', que se disputará en el interior del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

En rueda de prensa, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrelavega, Nacho González, acompañado por el directivo del Bathco BM Torrelavega, Enrique Cruz, y por el coordinador de la cantera, Dani Hernández, ha informado de que el torneo se disputará entre las 10.00 y las 14.00 horas.

González ha afirmado que esta cita ya está «muy consolidada en la ciudad», y que este tipo de programas hace que el balonmano «siga creciendo» en la capital del Besaya.

El torneo lo disputarán los niños de las más de 14 escuelas que tiene el club por la comarca de Torrelavega, además de la base de clubes con acuerdos con el Bathco BM Torrelavega: Balonmano Puente Viesgo, Club Balonmano Camargo y BM Corrales.

Es un torneo no competitivo y su principal función es promocionar el balonmano en las edades tempranas con un ambiente lúdico. «Es la fiesta inicial de la captación que hacemos en las escuelas que componen los niños de 6 a 9 años», ha dicho Cruz.

Los partidos serán de dos partes de doce minutos y, al no ser un torneo competitivo, se busca que los niños y sus padres se vayan conociendo.

