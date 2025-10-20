Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»

Una de las muchas maneras de orientarse en la infografía es ubicando la gasolinera del Pablo Garnica, delante de las naves de Armando Álvarez que ... están justo en la esquina inferior derecha. Por primera vez en cerca de siglo y medio, si quieren ir a la zona de la Asunción desde aquí, no tienen que mirar a los lados para ver si viene el tren; está bajo sus pies. ¿Ven esa especie de glorieta blanca en el centro de la imagen, junto al nuevo edificio de viajeros? Pueden llegar a ella desde aquí, desde el 'antiguo' paso a nivel del Pablo Garnica, pero también desde la Avenida Menéndez Pelayo, a la izquierda, o desde una nueva vía que discurriría literalmente por encima del nuevo trazado soterrado –más o menos paralela a la calle Lasaga Larreta–. Es un poco difícil ubicarse después de quince décadas con las vías en la mitad. Tampoco se acostumbren demasiado ni lo tomen al pie de la letra porque es solo una infografía de Adif, una vista aproximada de cómo quedaría esta parte de Torrelavega cuando las vías estén enterradas supuestamente en la primera mitad de la década siguiente.

Esa es la idea de acuerdo al último plazo que, tras la última reunión con el administrador ferroviario, anuncian ahora desde el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. El proyecto de ejecución para soterrar las vías de ancho métrico a su paso por el centro ya está aprobado, aseguran. Ahora toca lo fundamental: licitar esta obra de 144,8 millones –de los cuales el Consistorio pagará 27,7 y el Gobierno 41,6–, el mayor proyecto de ingeniería en la historia de la ciudad, entre «finales de año y principios de 2026». Con ella, saldrán a licitación los trabajos para enterrar también el aparcamiento de Feve, una demanda que el Ayuntamiento logró incluir. Este, como ven, también desaparece en la infografía de Adif.

El espacio liberado con la ausencia de ese aparcamiento es solo una pequeña porción de los cerca de 45.000 metros cuadrados que se podrán desbloquear con las vías soterradas. Todo eso, todo lo que ven representado con nuevos viales y zonas verdes en esta reproducción, ocupan los raíles y la infraestructura ferroviaria en general desde finales del siglo XIX a su paso por el centro de Torrelavega. La solución técnica es la construcción de un 'cajón' de 1,8 kilómetros de extremo a extremo, el túnel por el que volverán a discurrir los convoyes una vez terminada la obra.

Durante la obra, el tráfico ferroviario discurrirá por el nuevo desvío del tren, a lo largo del Bulevar Ronda

Mientras tanto –pueden ser cuatro, cinco o más años si se complica– todo el tráfico será redirigido por el nuevo desvío del tren, por el arco norte y con una parada para sustituir a la del centro en un apeadero provisional junto a La Carmencita. Esta solo estará disponible para aquellos que viajen desde Santander; si vienen desde Cabezón de la Sal y quieren venir al centro de Torrelavega, deberán tomar un autobús facilitado por Adif en la estación de Puente San Miguel. Es solo uno de los peajes y detalles que separan el hoy de la posibilidad que refleja esta infografía.

Un nuevo «eje verde»

Incluso si las obras del soterramiento empezaran mañana, quedaría cerca de un lustro para que la ciudad se viera de esa manera, en el mejor de los casos. La urbanización de los terrenos liberados, estimada en una inversión de 5,5 millones, ocupa el último capítulo del gran proyecto de integración ferroviaria, pero no es un asunto que se ha dejado al azar.

Existe un proyecto llamado a dar respuesta a este nuevo núcleo urbano, el que ganó el concurso Europan 17 de jóvenes arquitectos en 2023. Titulado 'Cicatrice' en alusión a la cicatriz que ha supuesto la trama ferroviaria, el proyecto propone un nuevo «eje verde» para esta zona. Con todo, hace tres años que el Consistorio no lo menciona ni ofrece nuevos detalles.