Representación visual de cómo podrían quedar los terrenos liberados por el proyecto de integración ferroviaria en Torrelavega, una vez enterradas las vías bajo la ciudad. DM

Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»

La obra de ingeniería más importante en la historia de Torrelavega enterrará 1,8 kilómetros de vías y liberará 45.000 metros cuadrados en el centro

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Una de las muchas maneras de orientarse en la infografía es ubicando la gasolinera del Pablo Garnica, delante de las naves de Armando Álvarez que ... están justo en la esquina inferior derecha. Por primera vez en cerca de siglo y medio, si quieren ir a la zona de la Asunción desde aquí, no tienen que mirar a los lados para ver si viene el tren; está bajo sus pies. ¿Ven esa especie de glorieta blanca en el centro de la imagen, junto al nuevo edificio de viajeros? Pueden llegar a ella desde aquí, desde el 'antiguo' paso a nivel del Pablo Garnica, pero también desde la Avenida Menéndez Pelayo, a la izquierda, o desde una nueva vía que discurriría literalmente por encima del nuevo trazado soterrado –más o menos paralela a la calle Lasaga Larreta–. Es un poco difícil ubicarse después de quince décadas con las vías en la mitad. Tampoco se acostumbren demasiado ni lo tomen al pie de la letra porque es solo una infografía de Adif, una vista aproximada de cómo quedaría esta parte de Torrelavega cuando las vías estén enterradas supuestamente en la primera mitad de la década siguiente.

