Un tren se detiene en la estación santanderina de Nueva Montaña. Roberto Ruiz

Adif ejecuta el 4% de las mejoras previstas en las infraestructuras: 56 de 1.316 millones

El Plan de Cercanías establece que el 82% de la inversión total, 1.599 millones, es para la modernización de las tres líneas férreas regionales | El Ministerio explica con detalle en la última reunión de la Mesa del Ferrocarril «los avances» en todas las actuaciones

Rafa Torre Poo

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:38

Comenta

El Gobierno central quiso resarcir el plantón que dio a todos los componentes de la Mesa Ferrocarril a mediados de septiembre cuando ni el ... representante habitual de Renfe ni los comisionados para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, y el Plan de Cercanías, Antonio Berrios, se presentaron a la cita fijada con un tema principal encima de la mesa: el tren a Bilbao. Sí acudieron, en cambio, tres semanas después a la nueva convocatoria de este foro de diálogo ferroviario en la que, a modo de compensación, anunciaron –y cumplieron– el envío esa misma jornada del estudio informativo de la línea que debe unir las capitales cántabra y vizcaína –dos alternativas de trazado, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada–. Además, hicieron un extenso repaso a «los avances» en todas las actuaciones de mejora que tanto Renfe como Adif están llevando a cabo en la región dentro del ambicioso Plan de Cercanías para renovar una red que se había quedado obsoleta. De los 1.599 millones de euros a los que asciende la inversión planteada, al administrador ferroviario le corresponden 1.316. Según la documentación presentada –a la que ha tenido acceso este periódico–, actualmente Adif ha ejecutado el 4% de los trabajos previstos, con un desembolso económico de 56 millones.

