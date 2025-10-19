Adif ejecuta el 4% de las mejoras previstas en las infraestructuras: 56 de 1.316 millones

El Gobierno central quiso resarcir el plantón que dio a todos los componentes de la Mesa Ferrocarril a mediados de septiembre cuando ni el ... representante habitual de Renfe ni los comisionados para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, y el Plan de Cercanías, Antonio Berrios, se presentaron a la cita fijada con un tema principal encima de la mesa: el tren a Bilbao. Sí acudieron, en cambio, tres semanas después a la nueva convocatoria de este foro de diálogo ferroviario en la que, a modo de compensación, anunciaron –y cumplieron– el envío esa misma jornada del estudio informativo de la línea que debe unir las capitales cántabra y vizcaína –dos alternativas de trazado, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada–. Además, hicieron un extenso repaso a «los avances» en todas las actuaciones de mejora que tanto Renfe como Adif están llevando a cabo en la región dentro del ambicioso Plan de Cercanías para renovar una red que se había quedado obsoleta. De los 1.599 millones de euros a los que asciende la inversión planteada, al administrador ferroviario le corresponden 1.316. Según la documentación presentada –a la que ha tenido acceso este periódico–, actualmente Adif ha ejecutado el 4% de los trabajos previstos, con un desembolso económico de 56 millones.

El Ministerio de Transportes hizo un esfuerzo por revertir la sensación instaurada en el foro de la Mesa del Ferrocarril de que el Ejecutivo central no está cumpliendo sus compromisos con Cantabria tras crear el citado plan de modernización a raíz del escándalo de los trenes que no cabían por los túneles. El recorte inversor de la época del Gobierno popular de Mariano Rajoy, activado por la política de austeridad adoptada por la crisis económica, hizo reaccionar a los actuales responsables gubernamentales socialistas para revitalizar unas comunicaciones férreas que en la región se habían quedado anticuadas debido, en parte, a la falta de mantenimiento, según han denunciado desde entonces las organizaciones sindicales de Renfe y Adif.

Los enviados por el Ministerio de Transportes proyectaron una extensa presentación que detallaba, con números y gráficos, una a una todas las actuaciones en marcha –y también las futuras–. De los 1.599 millones de inversión, el 82% —los citados, 1.316 millones– son para que el administrador ferroviario ponga en orden las vías, los sistemas de seguridad, la señalización... El 16% es para el material móvil, –254 millones para los trenes de FEVE y Renfe– y el restante 2% para la reforma y construcción de estaciones –28 millones–. Lo anterior no significa que el Estado vaya a gastar de golpe esos casi 1.600 millones. En la Mesa del Ferrocarril se habló de que 700 corresponden a actuaciones ya finalizadas o que se están ejecutando en estos momentos, otros 810 se encuentran en proyecto y 89 están aún en fase de planificación.

Para mostrar el grado de compromiso, la cuarta diapositiva de la presentación recogía la evolución en la contratación por parte de Adif, que el pasado mes de septiembre se cerró con 144,2 millones adjudicados y otros 156,1 en proceso de licitación.

Cinco millones de viajeros

El deseo de Transportes es actualizar la red de Cercanías de Cantabria que, como recoge el informe, está compuesta por tres líneas mixtas (viajeros y mercancías) de dos anchos diferentes –C1, entre Santander y Reinosa; C2, entre Santander y Cabezón de la Sal, y C3 entre Santander y Liérganes–, que recorren 170 kilómetros a través de 23 municipios con 61 estaciones y apeaderos. La media diaria de circulación asciende a 228 trenes que realizan unos 20.000 desplazamientos en un día laborable y dan servicio a unos cinco millones de viajeros al año.

Renfe considera un hito el «seguimiento» de la fabricación de los trenes Uno de los apartados que recoge el documento presentado a los integrantes de la Mesa del Ferrocarril fue el denominado 'Principales hitos 2025'. Además de las mejoras en las infraestructuras y la experiencia del viajero, recoge un capítulo relativo a los trenes. Aquí incluye como un logro el «seguimiento de la fabricación de los nuevos trenes de Ancho Métrico. Gestión directa entre Renfe y CAF (la empresa constructora)». El coste, según el capítulo de inversiones, asciende a 165 millones. Lo que no especifica es cuándo llegaran y si se retrasarán, como todo hace indicar. El delegado del Gobierno, Pedro Casares, habló al respecto tras la Mesa del Ferrocarril: «Es la empresa adjudicataria la que debe cumplir con la fecha».

Dentro del capítulo de obras finalizadas, Renfe y Adif destacaronn las de renovación de las líneas Santander-Torrelavega (16,5 millones), Orejo-Liérganes (6,2), la rehabilitación del tramo Mataporquera-Torrelavega (8), la mejora de la accesibilidad de la estación de Bezana (3,5) y las supresiones de pasos a nivel en Alfoz de Lloredo (1,1) y Parbayón (Piélagos). En proceso de ejecución, con los trabajos ya iniciados, se encuentran las duplicaciones de los tramos Renedo-Guarnizo, El Astillero-Orejo (sufrirá cortes totales en dos periodos de 46 días cada uno para construir un viaducto de 144 metros sobre la ría de Solía), Muriedas-Santander, el desvío provisional de Torrelavega para poder llevar a cabo el soterramiento de las vías y la fabricación de los 21 trenes prometidos tras el escándalo del mal diseño de los anteriores. Además, Renfe tiene encargados para el ancho convencional otros cinco convoyes por un importe de casi 40 millones.

La puntualidad

Otros de los capítulos que recoge el informe es el estado actual de los tres grandes proyectos de renovaciones integrales de vías y sus correspondientes integraciones urbanas –sin novedades– en Santander, Torrelavega y Maliaño y la mejora de la puntualidad. Sobre esto último, Renfe asegura que la línea que va de Santander a Reinosa comenzó el año con poco más de un 57% de los trenes que llegaban en hora. Tras la sustitución de seis enclavamientos, subraya, la media anual se ha elevado diez puntos (67%) hasta el mes de de septiembre.El operador ferroviario cifra en un 93,9% la puntualidad en los cercanías entre Santander y Cabezón de la Sal y en un 95,7% los que cubren el trayecto entre la capital cántabra y Liérganes.