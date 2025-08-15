El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía Local cierran el parking, ayer, en Torrelavega. DM

El aparcamiento de Pintor Modinos, cerrado hasta mañana debido a la 'Patrona en las calles'

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

El aparcamiento de la calle Pintor Modinos, junto a la zona de vinos de Torrelavega, permanecerá cerrado hasta la madrugada del sábado con motivo ... de la 'Patrona en las Calles'. Desde ayer hasta las tres de la madrugada de mañana, la organización del evento instalará aquí algunos de los equipos de sonidos necesarios para la celebración de este evento, con escenarios en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es este aparcamiento con cerca de medio centenar de plazas, ubicado junto a la zona de Vinos y entre las céntricas calles Julián Ceballos y Pando.

