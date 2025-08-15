El aparcamiento de Pintor Modinos, cerrado hasta mañana debido a la 'Patrona en las calles'

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El aparcamiento de la calle Pintor Modinos, junto a la zona de vinos de Torrelavega, permanecerá cerrado hasta la madrugada del sábado con motivo ... de la 'Patrona en las Calles'. Desde ayer hasta las tres de la madrugada de mañana, la organización del evento instalará aquí algunos de los equipos de sonidos necesarios para la celebración de este evento, con escenarios en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es este aparcamiento con cerca de medio centenar de plazas, ubicado junto a la zona de Vinos y entre las céntricas calles Julián Ceballos y Pando.

Ayer, la Policía Local de Torrelavega se encargó de informar a los vecinos y de ir cerrando el aparcamiento de forma temporal. Desde el Ayuntamiento informan de que, ubicando dicho escenario en el parking y no en el centro de la calle, se logrará evitar la aglomeración excesiva de personas en la zona de vinos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión