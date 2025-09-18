La Coral de Torrelavega celebra su centenario con una gala en el Concha Espina El acto se celebrará el próximo martes y combinará actuaciones, la proyección de un documental y el estreno de una obra musical creada para la efeméride

Laura Masegosa Torrelavega Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:15

La gala del centenario de la Sociedad Coral de Torrelavega se celebrará el próximo martes, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina. La cita, que contará con entrada gratuita, incluirá actuaciones musicales, la proyección de un documental inédito y el estreno de una obra compuesta expresamente para la simbólica efeméride que conmemora esta agrupación que forma parte de la identidad local.

La jornada comenzará en la plaza de La Llama. Allí, la Corporación municipal ofrecerá una recepción a los integrantes de la Coral y el alcalde firmará en el libro de honores de la entidad. Después, la atención se trasladará al Concha Espina, convertido en escenario de una cita cargada de simbolismo para una institución que ha atravesado generaciones y ha dejado una profunda huella cultural en la ciudad. El programa es amplio y variado. Habrá actuaciones del coro principal y del coro infantil, se estrenará una composición escrita expresamente para el centenario y se proyectará un documental inédito. La obra musical lleva la firma del compositor Antonio Noguera, con letra del director de la Coral, Manuel Egusquiza. Ambos reconocen que ha supuesto un gran reto técnico, pero también una oportunidad de mostrar el talento y la disciplina de la agrupación. La pieza ha quedado recogida en un disco que repasa, de forma cronológica, la trayectoria discográfica de la formación.

El documental, dirigido por Agustín Telechea y Pachi Gabella, cuenta con guion de Joaquín Díaz, José Ramón Saiz y el propio presidente de la Coral, José Nicasio Gutiérrez. Recorre cien años de historia a través de cuatro apartados: los inicios, la música, la vida de los coralistas y la dimensión social de la entidad. El público podrá ver también mensajes de felicitación de artistas de renombre internacional y fragmentos de archivo recuperados de RTVE, testimonio de la relevancia alcanzada por la institución.

«Será un día especial y emotivo», resume la concejala de Cultura, Esther Vélez, convencida de que la gala servirá para reconocer la labor de quienes han mantenido viva la Coral durante un siglo. Para la edil, la cita permitirá además recordar la historia de Torrelavega a través de una institución que ha puesto su voz al servicio de la comunidad.

Fundada en 1925, la Sociedad Coral ha actuado en escenarios de todo el país y ha formado a centenares de intérpretes. Muchos de ellos continúan hoy vinculados al mundo de la música, transmitiendo el legado coral de Torrelavega. La gala del centenario no solo será un homenaje al pasado, también una declaración de futuro: la voluntad de que la Coral siga siendo un referente cultural, un motor de cohesión social y un motivo de orgullo compartido para Torrelavega y toda Cantabria.