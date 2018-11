El PP critica el «sabotaje» de Medio Ambiente a Torrelavega por la lucha interna en el PSOE Enfrentamiento entre el PP de Torrelavega y el PSOE de la ciudad y la consejería de Medio Ambiente a causa del frenazo del Gobierno al PSIR del Parque Empresarial de Las Excavadas. / DM . Torrelavega El alcalde y Palacio responden que la relación de la Consejería con el Ayuntamiento es «buena» y los controles ambientales se realizan «con el máximo rigor» JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Jueves, 15 noviembre 2018, 20:47

Las elecciones se acercan y el cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición va subiendo de tono, también en Torrelavega. El Partido Popular ha denunciado el «sabotaje político» al que está siendo sometida la ciudad por los dirigentes de la consejería de Medio Ambiente debido luchas internas en el PSOE, y tanto el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, como el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, han respondido que todos los procedimientos ambientales se realizan «con el máximo rigor» y las relaciones entre la consejería y el Ayuntamiento son «buenas».

El diputado regional y portavoz municipal del PP, Ildefonso Calderón, ha dicho que los responsables del departamento que dirige la vicepresidenta regional, la socialista Eva Díaz Tezanos, han frenado «uno por uno» proyectos muy importantes para la ciudad y no se han preocupado «lo más mínimo» de recuperar la calidad ambiental de Torrelavega. Para Calderón resulta un «escándalo» que Díaz Tezanos y Palacio hayan «frenando» el PSIR del Parque Empresarial de Las Excavadas en base a informes técnicos que «tratan de determinar decisiones puramente políticas, como si es o no necesario más suelo industrial en Torrelavega. Si el PSOE no quiere más suelo industrial en Torrelavega, que lo diga».

A su juicio, detrás de esta acción se esconden las confrontaciones internas de los socialistas: «El viejo PSOE de Tezanos y Palacio hostigando al nuevo PSOE, por ejemplo al alcalde, o al socio regionalista, por ejemplo al consejero Francisco Martín». Y ha lamentado que estas pugnas acaben afectando a una ciudad que necesita «desesperadamente» inversiones empresariales y reindustrialización.

A esto Calderón ha sumado las «trabas burocráticas» que los responsables de Medio Ambiente están poniendo a la consejería de Industria, con los permisos de exploración para las futuras inversiones mineras en la comarca. Igualmente, ha aludido a los «impedimentos» de Medio Ambiente a Obras Públicas respecto al vial Duález-Viveda para eliminar la contaminación del aire en Barreda. «Han llegado a reñir a la consejería del señor Mazón durante los trámites, han exigido hasta la más pequeña minucia y sólo en junio de este año, después de tres años de legislatura, el señor Palacio ha firmado una declaración ambiental favorable, y aún así con una serie de condiciones que, si no se cumplen, invalidarán la autorización», ha expuesto Calderón.

«Graves problemas»

Frente a estas acusaciones, el director general de Medio Ambiente ha asegurado que los procedimientos que lleva a cabo la Consejería se realizan con el «máximo rigor» para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones públicas y privadas que se llevan a cabo en la comunidad autónoma. Palacio ha calificado a Calderón de «ignorante» por atribuir a los controles ambientales el retraso en las obras. Recuerda que cuando los gobiernos no respetaron los procedimientos ambientales «generaron graves problemas» en la región, citando el «derribo» de la depuradora de Vuelta Ostrera o la anulación del bitrasvase del Ebro al Pas.

En este sentido, resalta que «casi todos» estos proyectos fueron anulados y que la responsabilidad fue del PP. Palacio también niega que el actual Ejecutivo haya frenado los proyectos importantes para Torrelavega, porque «nos hemos dedicado a sacar adelante proyectos industriales y ambientales urgentes abandonados durante tantos años».

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, también ha respondido de forma contundente al portavoz del PP. Respecto a las relaciones entre la consejería y el Ayuntamiento, Cruz Viadero ha afirmado que son «buenas» y ha puesto como ejemplo la solución que se ha dado a problemas «históricos» del municipio, como las filtraciones de agua en La Turbera o el saneamiento de Barreda, que padecieron el «silencio cómplice del Gobierno popular».

En cuanto a proyectos que están en marcha, como el de Las Excavadas, el regidor ha explicado que lo que se está haciendo es «darle seguridad jurídica para que el proyecto siga adelante y no sea frenado en otras instancias o en los tribunales». En su opinión, afirmar que se está saboteando dicho proyecto es una «irresponsabilidad» y pone de manifiesto que, con la llegada de las elecciones, el portavoz popular sufre «alucinaciones políticas». En relación a la variante de Viveda, Cruz Viadero ha señalado que se trata de una actuación «prioritaria» para el PSOE y el PRC, en cuyo desarrollo se sigue «avanzando» y por la que el PP «nunca mostró ningún interés». El alcalde también ha negado que exista un viejo y un nuevo PSOE.