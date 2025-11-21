Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega Uno de ellos tiene 19 años y ya se ha decretado para él su ingreso en prisión, mientras que el segundo, que habría cumplido los 17 años este mismo viernes, pasará a disposición del Juzgado de Menores

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años y a un menor de 17 como presuntos autores de los atracos que se produjeron la semana pasada y en menos de 24 horas -el martes en Campuzano y el miércoles en Torres- en Torrelavega (Cantabria). Por el primer robo, ya estaba detenido un tercer individuo, que se encuentra en la cárcel. El joven de 19 años ha pasado a disposición judicial y se ha decretado igualmente su ingreso en prisión; el segundo, por su parte, que habría cumplido los 17 años este mismo viernes, pasará en las próximas horas a disposición del Juzgado de Menores para que este organismo proceda «como estime oportuno».

La noticia la ha dado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, destacando el «extraordinario» trabajo que ha realizado el Cuerpo Nacional de Policía «en pocos días» para esclarecer estos delitos. Al igual que hizo este lunes, tras una reunión a instancias del Ayuntamiento por estos hechos, el representante del Ejecutivo central en Cantabria ha trasladado un «mensaje de confianza» a la ciudadanía, para que «sepa», ha dicho, que cuando alguien comete un robo, en este caso con fuerza, la Policía Nacional va a actuar «muy rápidamente».