Imágenes captadas por la cámara de seguridad del local. DM

Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»

Los hechos ocurrieron cerca de las doce de la noche cuando aún quedaba un cliente y dos empleadas

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:59

Tres encapuchados atracaron anoche con una pistola y un cuchillo de grandes dimensiones el bar estanco Casa Barquín, en la avenida Palencia de Torrelavega. «Estábamos ... haciendo la caja, solo quedaba un cliente, cuando tres hombres -dos con abrigos negros y otro con una chaqueta de chándal blanca- accedieron por la única puerta que quedaba abierta», explica una de las dos empleadas que a las doce menos cuarto estaba en el local acabando de limpiar y recoger.

