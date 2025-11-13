El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gasolinera donde ocurrieron los hechos, en la Avenida de Oviedo de Torrelavega, al límite con Puente San Miguel. DM
Asaltan con pistola la gasolinera de Torres

Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas

La Policía Nacional busca a los autores del suceso, que robaron el dinero de la caja y algunos productos comestibles este miércoles por la noche

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

La Policía Nacional busca a los autores de un atraco con arma de fuego producido anoche en la gasolinera de Torres -en la Avenida de Oviedo- de Torrelavega, el segundo asalto con pistola ocurrido en la capital del Besaya en apenas 24 horas. Con armas en la mano, máscara y pasamontañas, los autores, dos varones jóvenes, amenazaron a la trabajadora que se encontraba en la instalación en ese momento, llevando finalmente el efectivo de la caja y algunos productos comestibles, según informan fuentes cercanas a la investigación. Al lugar de los hechos se trasladaron tanto agentes de la Policía Local y de la Nacional, siendo estos últimos los que recogieron la denuncia.

Es el segundo atraco que trasciende esta semana en Torrelavega, tras el que sufrió el bar Casa Barquín de Campuzano el martes por la noche. Aquí, tres encapuchados atracaron el establecimiento con una pistola y un cuchillo de grandes dimensiones. «Estábamos haciendo la caja, solo quedaba un cliente, cuando tres hombres -dos con abrigos negros y otro con una chaqueta de chándal blanca- accedieron por la única puerta que quedaba abierta», relataba una de las dos empleadas que a las doce menos cuarto estaba en el local acabando de limpiar y recoger.

