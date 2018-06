El Juzgado paraliza el desahucio y Torrelavega no tendrá que desalojar por ahora el Complejo Óscar Freire Luis Palomeque El magistrado atiende la petición del Ayuntamiento que ha consignado 93.884,95 euros y pospone la orden que debía ejecutarse el 10 de julio DM . Santander Miércoles, 20 junio 2018, 16:00

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrelavega ha acordado dejar sin efecto el desalojo por parte del Ayuntamiento de las instalaciones del Complejo Óscar Freire, prevista para el próximo 10 de julio, tras consignar el Ayuntamiento la cantidad de 93.884,95 euros.

En una diligencia a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada atiende de esta manera el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Torrelavega contra una anterior sentencia que da por resuelto el contrato de arrendamiento entre ambas partes, que expiró el 20 de abril de 2011. Por ello, la magistrada acordó a comienzos de mes acceder a la pretensión de Sniace de que los inmuebles, el complejo deportivo Óscar Freire y 'la casita del Padre Coll', se desalojasen antes del 10 de julio, una decisión que ahora paraliza al haber consignado el Consistorio la deuda.

La orden de desahucio afectaba directamente a más de mil personas, la mayoría niños, y clubes y escuelas deportivas habían mostrado su preocupación por el posible desenlace del conflicto que enfrenta desde hace varios años a la empresa y el Consistorio por el uso de las instalaciones.

Tras conocer la resolución judicial, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, ha destacado que es «positiva» para el Ayuntamiento, pero se ha mostrado favorable a alcanzar un acuerdo con Sniace para «evitar los pleitos y lograr la mejor relación posible». El alcalde ha mostrado la disposición del Consistorio a «sentarse a negociar» y espera que el consejo de administración de Sniace haga lo mismo «para terminar de una vez esta problemática».

Cruz Viadero ha recordado que el recurso se interpuso para evitar los perjuicios que se ocasionaría a los deportistas de la ciudad por tener que abandonar la instalación.

No obstante, la reciente decisión judicial no paraliza el expediente de expropiación forzosa iniciado por el Ayuntamiento contra Sniace, para cumplir un acuerdo municipal de 2017 y hacerse con los terrenos no productivos del complejo deportivo Óscar Freire y de la zona próxima al río Besaya denominada 'El Patatal'. Así, en unos días se enviará al Juzgado Provincial de Expropiaciones la valoración municipal de los terrenos, con el fin de que Sniace indique si lo acepta o lo rechaza.

La inicial sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 es consecuencia de la denuncia promovida por impago promovida por Sniace de una cantidad cercana a los 870.000 euros por el arrendamiento de los terrenos deportivos y 'la casita del Padre Coll'.

El Ayuntamiento rechaza desde hace meses el abono de la cantidad pedida por Sniace pues solo se reconoce una deuda de 531.000 euros por el alquiler de las instalaciones, que pretende pagar compensando a cuenta las deudas de la empresa con el Consistorio.

Según la defensa jurídica del Ayuntamiento, la deuda con Sniace es por el uso de las instalaciones desde 2011 a 2017, seis años a razón de 88.000 euros anuales desde que expiró el acuerdo suscrito en 1999, más los intereses de estos ejercicios.

Por el contrario, no reconoce como reales las sucesivas actualizaciones de la renta que Sniace aplica entre 2011 y 2017, cantidad que se elevaría a unos 300.000 euros a los que se añadirían otros 27.000 por la cuantificación de los intereses de la deuda.