Tanos contará con un semáforo en la carretera donde murió un hombre el año pasado

Los vecinos y las familias en general llevaban pidiendo más seguridad en la zona desde hacía tiempo y la muerte por atropello de un hombre ... en marzo del año pasado no hizo otra cosa que darles la razón. Desde este verano, dicha demanda se traduce ya en los avances de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria para instalar un paso de peatones con semáforo en esta misma carretera autonómica (CA-331), la que discurre frente a las piscinas municipales, el campo de fútbol o el restaurante El Refugio. La obra, ha sido contratada ya por un importe de 28.400 euros y será ejecutada en esta misma zona de aquí a las próximas semanas, incorporando un semáforo con pulsador al paso de peatones situado frente al campo de fútbol.

Ya ha pasado cerca de un año y medio desde que el fatal suceso puso, más de relieve que nunca, la necesidad de colocar este semáforo en uno de los pasos peatonales. Hay otros dos a ambos extremos de la misma –junto a las glorietas que llevan a Cartes, a un lado, y a Nueva Ciudad, al otro–, pero la seguridad siempre ha sido insuficiente a ojos de los vecinos y, sobre todo, familias con hijos en las instalaciones deportivas –en el Club Deportivo Tropezón o, de forma reciente, las piscinas al aire libre–. Además, aunque la circulación está limitada a 50 kilómetros por hora, algunos coches acostumbran a pasar bastante más rápido.

La insistencia de los vecinos acabaría dando resultado tras conversaciones con el PP de Torrelavega, que ayudó a acelerar la llegada de esta petición a la Dirección General de Obras Públicas. La comunicación dio resultado y desde el Gobierno comenzaron a trabajar en los expedientes para hacer realidad esta petición; hoy, desde la Asociación de Vecinos de Tanos celebran la contratación de esta actuación, que esperan que se traduzca en hechos lo antes posible.

En estos días, además, el propio equipo de gobierno (PRC-PSOE), a través del Servicio de Movilidad, Energía y Medioambiente, se haría eco también de esta demanda. «En momentos de gran afluencia, como entrenamientos o pruebas deportivas, se produce una significativa concentración de peatones, lo que genera situaciones de riesgo reiteradas», razonaba la coalición.

Porque, a pesar de tratarse de una carretera en buen estado de conservación, recta y sin grandes problemas de visibilidad, una vía autonómica con tal densidad de peatones y vehículos –en ciertas ocasiones– puede convertirse en una zona riesgo y abocada los accidentes. Ya se habían producido algunos previamente, pero el último y más grave se produjo el 19 de marzo de 2024.

Antecedente fatal

Ocurrió cerca de las tres de la tarde. Un vecino del Alto de Maliaño (Camargo) y natural de Liaño de Villaescusa, de 69 años, falleció aquel día tras ser atropellado por un coche en esta vía. Después de aparcar su vehículo junto al campo de fútbol, fue alcanzado por otro coche cuando cruzaba para ir a comer al restaurante El Refugio, al otro lado de este vial.

En el lugar del accidente se personaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y también ambulancias del 061, que no pudieron evitar el fatal desenlace pese a los intentos de reanimación del peatón. El siniestro fue presenciado desde el aparcamiento del restaurante por una mujer que corrió a intentar socorrer al hombre, tendido sobre la carretera a unos metros de la colisión, pero este ya tenía el pulso muy débil.