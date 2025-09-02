El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un Policía Local y Bomberos trabajan en la carretera donde se produjo el accidente, el año pasado, en Tanos. Luis Palomeque

Tanos contará con un semáforo en la carretera donde murió un hombre el año pasado

La mejora de la seguridad, solicitada por los vecinos, ha sido contratada por parte de la Consejería de Fomento

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:29

Los vecinos y las familias en general llevaban pidiendo más seguridad en la zona desde hacía tiempo y la muerte por atropello de un hombre ... en marzo del año pasado no hizo otra cosa que darles la razón. Desde este verano, dicha demanda se traduce ya en los avances de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria para instalar un paso de peatones con semáforo en esta misma carretera autonómica (CA-331), la que discurre frente a las piscinas municipales, el campo de fútbol o el restaurante El Refugio. La obra, ha sido contratada ya por un importe de 28.400 euros y será ejecutada en esta misma zona de aquí a las próximas semanas, incorporando un semáforo con pulsador al paso de peatones situado frente al campo de fútbol.

