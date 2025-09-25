Policias locales plantarán al Ayuntamiento en el acto de la Medalla de Oro por su 150 aniversario

El sindicato APLB ha confirmado que la plantilla de la Policía Local de Torrelavega no acudirá al acto oficial convocado por el Ayuntamiento para conmemorar el 150 aniversario del Cuerpo ... , previsto para el próximo martes. La decisión, según insisten, responde al «olvido constante» del equipo de gobierno (PRC-PSOE) hacia el colectivo y al incumplimiento de compromisos adquiridos en materia de inversiones y mejoras laborales que, aseguran, nunca llegan a materializarse.

En un comunicado, los representantes policiales señalan que, aunque el reconocimiento histórico «llena de orgullo», no pueden pasar por alto que el propio Ayuntamiento desconocía la efeméride hasta que fue recordada por los agentes. Añaden que la plantilla propuso organizar a lo largo del año diferentes actividades, como jornadas de puertas abiertas, exhibiciones o charlas en colegios, pero que el equipo de gobierno rechazó estas iniciativas, concentrando toda la conmemoración en un único acto institucional. «Querían obligarnos a asistir para aparentar que se valora el trabajo cuando sabemos que al día siguiente volverían a olvidarnos», critica el sindicato.

La ausencia afectará exclusivamente a los agentes en activo, mientras que algunos jubilados o miembros desvinculados de la organización sindical podrían acudir a título personal. Paralelamente, los policías locales han decidido organizar su propio encuentro conmemorativo, consistente en una comida de hermandad para compañeros y excompañeros, en la que esperan reunir a buena parte de la plantilla.

Desde APLB insisten en que no rechazan el valor histórico del aniversario, pero subrayan que lo prioritario es garantizar el presente y el futuro de la plantilla, con recursos suficientes, más medios materiales y condiciones laborales dignas. «Lo simbólico es importante, pero lo que nos jugamos cada día en la calle lo es todavía más», concluyen.