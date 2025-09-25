El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de la Policía Local de Torrelavega. Luis Palomeque

Policias locales plantarán al Ayuntamiento en el acto de la Medalla de Oro por su 150 aniversario

La decisión, según insisten, responde al «olvido constante» del equipo de gobierno (PRC-PSOE) hacia el colectivo

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El sindicato APLB ha confirmado que la plantilla de la Policía Local de Torrelavega no acudirá al acto oficial convocado por el Ayuntamiento para conmemorar el 150 aniversario del Cuerpo ... , previsto para el próximo martes. La decisión, según insisten, responde al «olvido constante» del equipo de gobierno (PRC-PSOE) hacia el colectivo y al incumplimiento de compromisos adquiridos en materia de inversiones y mejoras laborales que, aseguran, nunca llegan a materializarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Policias locales plantarán al Ayuntamiento en el acto de la Medalla de Oro por su 150 aniversario

Policias locales plantarán al Ayuntamiento en el acto de la Medalla de Oro por su 150 aniversario