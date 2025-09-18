El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Policías locales se concentran con pancartas durante la celebración de un pleno en Torrelavega. Luis Palomeque

Nuevo choque entre los policías de Torrelavega y el Ayuntamiento por la Medalla de Oro

u El sindicato APLB desvela una orden que obligaba a sesenta agentes a acudir al acto en un servicio extraordinario, con un coste de 20.000 euros en horas extra | El concejal Pérez Noriega, que admite la existencia del mandato, asegura que se ha modificado y que la asistencia será voluntaria

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La polémica en torno al homenaje a la Policía Local de Torrelavega, que el Ayuntamiento celebrará el próximo 30 de septiembre con motivo del ... 150 aniversario del Cuerpo y la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, ha sumado un nuevo capítulo. El sindicato APLB denunció públicamente ayer que el equipo de gobierno (PRC-PSOE) pretendía imponer a los sesenta agentes de la plantilla un servicio extraordinario de ocho horas para asegurar su presencia en el acto institucional, lo que supondría un coste superior a los 20.000 euros en horas extra.

