Nuevo choque entre los policías de Torrelavega y el Ayuntamiento por la Medalla de Oro

La polémica en torno al homenaje a la Policía Local de Torrelavega, que el Ayuntamiento celebrará el próximo 30 de septiembre con motivo del ... 150 aniversario del Cuerpo y la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, ha sumado un nuevo capítulo. El sindicato APLB denunció públicamente ayer que el equipo de gobierno (PRC-PSOE) pretendía imponer a los sesenta agentes de la plantilla un servicio extraordinario de ocho horas para asegurar su presencia en el acto institucional, lo que supondría un coste superior a los 20.000 euros en horas extra.

En su comunicado, APLB sostiene que el Consistorio dictó una orden de servicio que fijaba esa obligación. Según la organización sindical, se trata de una medida excepcional que rompe con la tradición: en anteriores conmemoraciones, la participación era voluntaria y no retribuida, aunque los agentes habían reivindicado lo contrario sin éxito. Para los representantes policiales, esta decisión, que finalmente ha sido anulada por el Ayuntamiento, tenía un único fin: «Asegurar la foto del alcalde rodeado de policías», rompiendo la práctica habitual y destinando recursos a un evento de apenas una hora.

El sindicato cifra el coste en más de 20.000 euros solo en horas extraordinarias, a lo que habría que sumar la compra de uniformes de gala para quienes no dispongan de ellos. En su opinión, resulta «incomprensible» que mientras la Comisaría presenta «graves deficiencias estructurales y de mantenimiento» y no se atienden reivindicaciones de plantilla o medios, se autoricen sin reparos semejantes desembolsos. «La foto del alcalde costará más de 20.000 euros de dinero público», recalcaba el comunicado inicial del sindicato, en el que se acusaba al equipo de gobierno de incoherencia: «Cuando se trata de reforzar la seguridad o mejorar las condiciones laborales se alega falta de recursos, pero para un acto político sí hay fondos».

Marcha atrás

Conocida la nota de prensa del sindicato APBL, mayoritario en la Policía Local de Torrelavega, la respuesta del Ayuntamiento fue inmediata. El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, reconoció que existió inicialmente una referencia en una orden de servicio a ese carácter obligatorio, pero aseguró que finalmente no habrá ningún dispositivo especial. Según explicó, se asumirá con el servicio ordinario, compuesto por seis agentes en turno de mañana y ocho en el de tarde, y «la asistencia al acto será voluntaria y sin dedicación extraordinaria».

Según Pérez Noriega, APLB trata de «enturbiar» un reconocimiento que, defendió, solo busca «poner en valor los 150 años de servicio y compromiso de la Policía Local con Torrelavega y con sus vecinos». «No se otorga a un sindicato ni a unos policías concretos, sino a la institución en su conjunto», remarcó.

El edil acusó al sindicato de «manipular» para confundir a la opinión pública y reiteró que las reivindicaciones salariales deben plantearse en los foros adecuados, no en el marco de un acto institucional. «Aquellos agentes que quieran acudir voluntariamente serán bien recibidos. Quienes opten por no hacerlo, estarán en su derecho», indicó. También expresó su confianza en que las protestas no deslucirán una ceremonia que incluye la entrega de condecoraciones a policías distinguidos durante 2025.

APLB insiste, sin embargo, en que la medida es una muestra más de la falta de respeto del Consistorio hacia la plantilla, a la que se recurre como «'atrezzo' en un acto político». El sindicato calcula que con los más de 20.000 euros que se destinarían al operativo se podría financiar el refuerzo diario de dos agentes durante casi dos meses, con impacto directo en la seguridad ciudadana. «Merecemos respeto, medios adecuados y condiciones de trabajo dignas, no ser utilizada como escaparate», concluyen.

Este episodio se suma a meses de desencuentros entre el cuerpo policial y el equipo de gobierno. Las protestas sindicales han sido una constante en los plenos municipales, donde los agentes han denunciado incumplimientos de acuerdos, falta de efectivos y el deterioro de las instalaciones. El alcalde, Javier López Estrada, ya había acusado en anteriores ocasiones al sindicato de utilizar reivindicaciones legítimas para condicionar la gestión municipal.