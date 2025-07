PRC y PSOE aprueban el Presupuesto de Torrelavega en un Pleno lleno de críticas de la oposición

En el nuevo salón de Plenos de Torrelavega, en el edificio de La Llama, la distancia entre los asientos del equipo de gobierno (PRC- ... PSOE) y los de la oposición (PP, Vox, Torrelavega Sí e IU-Podemos), el espacio central del hemiciclo, es mayor al que había en Baldomero Iglesias. Esa distancia, la física, ha demostrado ser más grande que nunca también en lo político, en una sesión clave para aprobar el Presupuesto municipal de 2025 y que, aunque no ha sido demasiado bronca, sí estuvo marcada por las críticas de todo tipo por parte de la oposición. La coalición de regionalistas y socialistas votó en solitario sus cuentas, con 12 votos -de los cuales dos fueron telemáticos -los de José Luis Urraca y Laura Romano, ambos de baja-; la oposición enmendó por completo esas cuentas con otros once 'noes' del PP (6), Vox (2), Torrelavega Sí (2) e IU-Podemos (1).

La resolución de alegaciones, presentadas a título individual por Miguel Ángel Vargas, otro ausente, y la negativa a dos de los tres alegatos a las cuentas -se estimó parcialmente un detalle técnico sobre la capitulación de una partida en Aguas Torrelavega- fue el escenario en el que se desarrolló esté chaparrón de críticas, que terminaría eclipsando casi por completo la aprobación definitiva de las cuentas. Su tardanza fue una de las primeras que el PP, por ejemplo, puso sobre la mesa.

Pero no fue tanto el retraso del Presupuesto municipal sino la gestión de la ciudad, la fiscalidad o las prioridades de los socios de gobierno lo que enmendaron durante cerca de una hora y media los grupos de la oposición. «No compartimos las prioridades de PRC y PSOE. O las prioridades separadas de uno y otro. Cada uno por su lado. Se incumplen hasta los compromisos», sintetizaba Enrique Gómez Zamanillo (PP), que hizo las veces de portavoz este viernes. Aunque empezó centrado en las necesidades de Limpieza Viaria, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o la ausencia de «obras relevantes» en las nuevas cuentas, el popular terminó poniendo el foco en el proceder general del gobierno. «Tú pregunta lo que quieras que yo contestaré lo que me da la gana. Tú vota lo que quieras sobre el museo del hojaldre que yo haré lo que me da la gana. Así se funciona aquí».

Desde Vox, Roberto García Corona también ha hecho una definición muy crítica de este Presupuesto que «no se compromete con el futuro de Torrelavega». El portavoz ha reducido las cuentas a una forma de «salir adelante otros pocos meses y así llegar al final de una legislatura», negando cualquier tipo de «estrategia» o de «plan» para la ciudad por parte de PRC y PSOE.

Aunque Torrelavega Sí ha llegado a ser un apoyo importante en muchas de las votaciones, en la sesión de este viernes también cargó con bastante dureza y en una línea muy similar al de los anteriores. «No tienen proyecto de ciudad ni objetivo común. Cada concejal coloca sus propuestas. No tenemos nada que ver en este presupuesto», ha dicho Arturo Roiz, marcando distancia rechazando las prioridades inversoras y de proyectos de la coalición.

Tampoco contuvo el tono Borja Peláez (IU-Podemos), muy crítico también con la financiación que se dedica a los «caprichos» por encima de unas «necesidades» que, haciendo eco de una encuesta, resumió en la «economía, el aparcamiento, el empleo, la convivencia o la vivienda». En un momento, incluso, se dirigió al PSOE: «¿Qué hacen en el gobierno?»

Cuentas «equilibradas»

Contestar a todo era imposible. Lo que sí hizo el portavoz regionalista y concejal de Economía fue respaldar las cuentas. «Es un presupuesto equilibrado que nos permite cumplir con la estabilidad presupuestaria. Dotamos a servicios sociales con lo necesario», aseguró, defendiendo luego que el Ayuntamiento «sí está cumpliendo» y que la política fiscal actual con algunas subidas de tasas «no afecta a la economía doméstica».

Patricia Portilla, portavoz del PSOE tras la baja de Urraca, también salió en defensa de la hoja de ruta económica y «el modelo de ciudad» de su grupo y la coalición. «No podemos estar mas en contra de algunos grupos», zanjó, antes de contestar al cuestionamiento de IU-Podemos y asegurar que «nos dedicamos a hacer política para Torrelavega y la ciudadanía».