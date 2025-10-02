Preocupación en La Inmobiliaria de Torrelavega tras el último disparo en el barrio El suceso del martes en la calle Padre Rábago, que se saldó con un herido en el brazo, sobresalta otra vez a unos residentes que urgen más seguridad

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 2 de octubre 2025, 07:28 Comenta Compartir

El suceso ocurrido este pasado martes por la mañana en Torrelavega, el «enésimo» como describen algunos vecinos, ha vuelto a disparar las alarmas entre los ciudadanos y sobre todo en La Inmobiliaria. Aquí, este miércoles, el barrio amanecía tranquilo y únicamente con menciones veladas a lo ocurrido veinticuatro horas antes en la calle Padre Rábago, hechos que se saldaron con un hombre hospitalizado en Sierrallana por una herida de bala. Al parecer, informan fuentes cercanas a la investigación, este ya se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, los vecinos urgen un refuerzo de la seguridad en el barrio, una petición reiterada y que vienen haciendo con más fuerza que nunca en los últimos meses. No en vano, en poco más de un año, no solo en La Inmobiliaria, se han producido ya seis sucesos con armas de fuego en diferentes puntos de la ciudad.

Desde la Asociación de Vecinos Río Indiana, su portavoz, Gonzalo Llamosas, asiste al nuevo suceso con resignación y un mensaje que ya ha repetido en otras ocasiones. «La gente ya está acostumbrada», «hay que reforzar la seguridad», alterna, reconociendo por otro lado la labor de la Policía Local, a cuyos agentes ve «más presentes» en las calles. Su petición va más dirigida a la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional, a la que competen las labores de seguridad ciudadana en Torrelavega.

Han pasado 24 horas desde que este pasado martes, pronto por la mañana, un operario de Limpieza Viaria del Ayuntamiento vio a dos hombres con la ropa ensangrentada saliendo de un portal de la calle Padre Rábago, dando inmediatamente la voz de alarma a la Policía Local. Al acudir los agentes, localizaron a uno de estos varones con una herida en el brazo derecho, unas lesiones que en la primera asistencia médica fueron descritas como un posible orificio de entrada y salida, según informaron esa tarde voces del cuerpo municipal.

Fuentes de la investigación confirmaron a EFE y Europa Press que se trata de un disparo de bala; el Ayuntamiento, sin embargo, no corrobora el origen concreto de las heridas. Sí asegura, eso sí, que el herido, trasladado a Sierrallana, se encuentra fuera de peligro. Como la víctima no ha querido interponer una denuncia ni ofrecer un relato detallado de los hechos, según informan las fuentes, el esclarecimiento de los hechos, ya en manos de la Policía Nacional, no ofrece un horizonte claro en estos momentos. Se trata del sexto suceso con armas de fuego en Torrelavega en poco más de un año.