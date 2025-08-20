El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un vecino practica deporte por la senda donde comenzará la ruta familiar y turística, en el monte Dobra. Luis Palomeque

Torrelavega adjudica la ruta familiar del Cuaternario por 155.000 euros y entre las quejas de los vecinos

El recorrido turístico, de 1,5 a 2,5 kilómetros, será construido en el Dobra y contará con esculturas de bisontes, mastodontes y otros grandes carnívoros

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Paso clave para el proyecto de la ruta del Cuaternario contemplado en el monte Dobra. El Ayuntamiento de Torrelavega ya ha propuesto esta ... semana a una empresa adjudicataria para que haga realidad este proyecto, basado en la creación de un recorrido familiar y turístico de entre 1,5 y 2,5 kilómetros y con siete esculturas de entre dos y tres metros de altura. Finalmente será la empresa Senor, la firma propuesta por la Mesa de Contratación, la que se hará cargo de instalar dichas reproducciones de bisontes, mastodontes y dientes de sable -entre otras especies- en las faldas del Pico de la Capía, además de ejecutar los trabajos de drenaje o colocación de señales informativas necesarios para crear el itinerario. Su oferta, presupuestada en 155.020 euros, ha sido la mejor valorada por los técnicos de Contratación en esta licitación, al que concurrió también una segunda aspirante -Europea de Ingeniería y Obra civil-.

