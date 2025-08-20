Torrelavega adjudica la ruta familiar del Cuaternario por 155.000 euros y entre las quejas de los vecinos

Paso clave para el proyecto de la ruta del Cuaternario contemplado en el monte Dobra. El Ayuntamiento de Torrelavega ya ha propuesto esta ... semana a una empresa adjudicataria para que haga realidad este proyecto, basado en la creación de un recorrido familiar y turístico de entre 1,5 y 2,5 kilómetros y con siete esculturas de entre dos y tres metros de altura. Finalmente será la empresa Senor, la firma propuesta por la Mesa de Contratación, la que se hará cargo de instalar dichas reproducciones de bisontes, mastodontes y dientes de sable -entre otras especies- en las faldas del Pico de la Capía, además de ejecutar los trabajos de drenaje o colocación de señales informativas necesarios para crear el itinerario. Su oferta, presupuestada en 155.020 euros, ha sido la mejor valorada por los técnicos de Contratación en esta licitación, al que concurrió también una segunda aspirante -Europea de Ingeniería y Obra civil-.

A la espera de la firma del contrato en las próximas semanas y de que un imprevisto cambie el rumbo de la decisión, el Ayuntamiento da así un paso definitivo en la materialización de este proyecto del Plan de Sostenibilidad Turística (PST), financiado íntegramente con fondos europeos y objeto de una gran polémica dentro y fuera de la Corporación.

La oposición más fuerte ha surgido precisamente en el pueblo de La Montaña, desde cuya asociación de vecinos se inició hace semanas un proceso de firmas en repulsa del proyecto y que ya ha superado el millar de apoyos en la plataforma Change.org. La protección del Dobra como un entorno natural privilegiado y la coincidencia de este proyecto con la creación de un coto de caza en estos mismos terrenos centran parte de las críticas de estos vecinos, que recuerdan el blindaje que estas fincas reciben como Área de Protección Ecológico Patrimonial libre de cualquier actividad cinegética en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -desde la aprobación del modificado número 53 en 2016-.

Las claves Un millar de vecinos ha firmado la petición de los residentes de La Montaña para frenar el proyecto

La ruta se ubicará dentro de un coto de caza y su uso estará condicionado por la temporada de batidas

A ese mismo blindaje se refirió hace unos días, en una concentración contra ambos proyectos, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Raquel Martínez. «¿En qué momento se les olvidó este modificado del PGOU?», se preguntaba, antes de tildar la promoción de ambos proyectos de «sinsentido». Asimismo, en alusión a las esculturas, dijo: «Las únicas siete estructuras que necesitamos son siete farolas, que llevamos tiempo pidiendo».

Así es como, en las últimas semanas sobre todo, el proyecto de la ruta del Cuaternario se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la legislatura. A su ubicación en un entorno natural como el Dobra, de especial sensibilidad para diferentes sectores y colectivos de la sociedad, se han ido sumando detalles que tampoco han gustado.

Uno de ellos la dio a conocer El Diario, a comienzos de julio, publicando que el recorrido se ubicaría dentro de un coto de caza. El Consistorio defiende la compatibilidad de ambos usos sosteniendo que la ruta se podría cerrar durante la temporada de caza, que afectaría a una quincena de fechas entre septiembre y febrero; los vecinos, sin embargo, al igual que ecologistas, algunos partidos y otras voces de la sociedad civil -la primera fue la del exconcejal José Otto Oyarbide-, niegan la mayor. Sea como sea, el Ayuntamiento también ha contratado la realización de un seguimiento y control arqueológico durante la obra, en cumplimiento de lo acordado por la Dirección General de Cultura.